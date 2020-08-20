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فن

نيقولا معوض ينتظر إطلاق خيط حرير وقعدة رجالة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:30 م
نيقولا معوض
نيقولا معوض
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محمد نحلة
يعيش النجم نيقولا معوض حالة من النشاط الفني، حيث يستعد نيقولا لإطلاق الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة مع النجمين خالد سليم وقيس الشيخ وهو من إخراج هيثم عزو وذلك سبتمبر المقبل على قناة OSN،

من جهة أخرى، استأنف نيقولا مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية في بطولة مسلسل "خيط حرير" والذي يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من نيقولا معوض ، سوسن بدر، ، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمود عبد المغني وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

كما أنهى تصوير فيلمه ماكو، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية ومن المنتظر إطلاقه في دور العرض قريبا.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.
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