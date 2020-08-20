طريقة تركيب الرموش في دقيقة واحدة بالمنزل

، كما أصبحت الرموش الصناعة رخيصة الثمن ولها أنواع عديدة وأحجام مختلفة، وكلا منها تناسب حجم العين. طريقة تركيب الرموش الصناعية أصبحت من أسهل الطرق التجميلية التي يمكن فعلها في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل كما كانت تفعل السيدات في الماضي





allure، lorealparisusa . وأصبحت الكثير من النجمات تستعين بـ تركيب الرموش الصناعية لإبراز جمال العين مع وضع المكياج الناعم، كما أن الرموش الصناعية سهلة الاستخدام ولا تحتاج إلى خبير تجميل، ومن خلال التقرير التالي نستعرض طريقة تركيب الرموش بأكثر من طريقة وبخطوات سهلة في المنزل، وفقا لموقعي





طريقة تركيب الرموش الفردية

أنواع الرموش الصناعية كثيرة ومتعددة ومن أبرزها الفردية، وهي عبارة عن علبة تحتوى على كل رمش منفرد دون لصقه في رمش أخر، وذلك يسهل عملية تركيب الرموش، فمن الممكن تركيب الرموش على جزء محدد من الرموش الطبيعية فقط دون الحاجة إلى التركيب الكامل، كما إذا تساقطت فهي سهلة التركيب مرة أخرى، وإليكي طريقة تركيب الرموش الفردية خلال السطور التالية :





1- شراء الرموش المنفردة من إحدى الصيدليات الكبرى أو من محل أدوات تجميل.

2- إحضار الملقط فهي يعمل على سهولة تركيب الرموش.

3- قومي بفك الرموش المنفردة بواسطة الملقط.

4- فرد لصق الرموش على قطة بلاستيك أو قطعة خشبية صغيرة.

5- قومي بفرد الغراء على طرف الرمش مع تثبيته على مكان فارغ على الرموش في الجفن الأعلى.

6- تكرار الخطوة السابقة حتى ملئ الرموش على حسب الرغبة.

7- ترك الرموش تجف لمدة دقيقة واحدة.

8- ضعي الماسكرا لدمج الرموش الطبيعية مع الصناعية.





طريقة تركيب الرموش السفلية

تواجه الكثير من الفتيات صعوبة تركيب الرموش الصناعية في الجفن السفلي من العين، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة إذا تم اتباعها سيكون تركيب الرموش السفلية أسهل مما يكون.





الخطوة 1: ضعي مكياج العين بطريقة مناسبة.

الخطوة 2: استخدمي غراء الرموش واضغطي كمية صغيرة منه على قطعة من ورق القصدير أو الكرتون، اترك الصمغ يثبت لبضع ثوان حتى يصبح لزجًا.

الخطوة 3: استخدمي ملقاطًا لالتقاط رموشك الفردية، مع الحرص على تثبيته في المكان المحدد، اغمسي النهاية في لصق الرموش.

الخطوة 4: ضعي أول رمش فردي على خط الرموش السفلي، ثم كرر العملية حتى تحصل على مجموعتين من الرموش السفلية.





اقرأ ايضا:





طريقة تركيب الرموش لمدة 6 شهور

تميل الكثير من الفتيات ولاسيما العرائس إلى تركيب الرموش الصناعية لمدة أطول من الرموش الاخرى التي تستخدم ليوم واحد فقط، وحتى تتخلى عن عادة وضع الماسكرا يوميا، كما أنها تعطيها شكل جمالي جذاب يبرز جمالها، اتبعي الخطوات التالية:





1- النوم على ظهرك

قومي بالنوم على الظهر في مكان مسطح حتى يتم تركيب الرموش بطريقة سليمة.





2- إزالة المكياج

عند إزالة مكياج العين مرري بلطف على المنطقة بمسحة تنظيف سهلة الاستخدام، حتى تتأكد من نظافة الرموش نهائيا.





3- تمشيط الرموش

يجب تمشيط الرموش جيدا حتى تتخلصي من بقايا الماسكرا أو الآيشادو الملتصق في الرموش بشكل عشوائي.





4- عدم وضع اليد على الرموش

تجنبي اللعب بها أو لفها أو شدها ستخاطر بفقدان رموشك الطبيعية، دعيها يخرجون من تلقاء أنفسهم، واستخدم ملفًا مضغوطًا لإعادة تنظيفهم إلى مكانهم في هذه الأثناء.





طريقة تركيب الرموش للمبتدئات

بالرغم من أن تركيب الروش أصبح من السهل فعلها في المنزل، إلا أن هناك الكثير من الفتيات تتجه نحو صالونات التجميل لـ تركيب الرموش بأسعار باهظة، فمن من خلال السطور التالية نقدم طريقة تركيب الرموش للمبتدئات





1- اختيار حجم الرموش على شكل العين.

2- ازالة الرموش من العبوة عن طريقة الملقاط.

3- ضعي الرموش فوق عينيكِ للتأكد من أن قياسها يناسب مقاس الرموش الطبيعية.

4- يمكن قص الرموش الصناعية الزائدة حتى تناسب حجم العين.





طريقة تركيب الرموش باليد

يمكن أن تتخلي عن جميع الأدوات المساعدة، وتستخدمين اليد فقط في تركيب الرموش ، وإليكي الطريقة المذهلة.





1- تأكدي أولا أن الرموش الصناعية تناسب حجم الرموش الطبيعية.

2- ضع غراء الرموش على التماس الخارجي لشريط الرموش باستخدام فرشاة صغيرة.

3- اتركي الصمغ يجف للحظة قبل دهنه على رموشك.

4- يمكنك ضغط خط رفيع من صمغ الرموش على ظهر يدك ثم مرري برفق التماس الخارجي لشريط رمش على طوله.

5- ضعي الشريط على جفنك، وضعيه أقرب ما يمكن من رموشك الطبيعية.

6- قم بإخراج الشريط من أعلى وليس من الأمام.

7- اتركي الصمغ يجف بشكل طبيعي بمجرد وضع الشريط في مكانه، لن تحتاج إلى الضغط عليه أو الإمساك به.

8- تطبيق الماسكارا على رموشك، سيساعدك ذلك على مزج رموشك الطبيعية مع الرموش الصناعية للحصول على مظهر أكثر طبيعية.

9- بواسطة الماسكرا تأكدي من سد أي فجوات بين الرموش الصناعية والرموش الخاصة بك لجعلها تبدو أكثر طبيعية.





طريقة تركيب الرموش المغناطيسية

الرموش المغناطيسية من الأنواع الحديثة التي اتجهت الكثير من الفتيات استخدامها خلال الفترة الماضية ولا تحدث تساقط للرموش الطبيعية، وتحتوي على 4 مغناطيس خفي حتى يتم التصاقها في الرموش.





1- تأكدي من أن الرموش مناسبة لحجم العين.

2- ضعي الرموش المغناطيسية على الرموش الطبيعية للصق.

3- قومي بالضغط عليهما بالأصابع.

4- وضع الماسكرا لدمج الاثنين معا.











