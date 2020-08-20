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أخبار العالم

أقدم من الأهرامات.. اكتشافات أثرية في السعودية تثير دهشة العلماء

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:19 م
الأهرامات
الأهرامات
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محمود نوفل
اكتشف علماء آثار منشآت حجرية في صحراء النفود بالسعودية على شكل مستطيلات طويلة يعود تاريخها إلى 7000 سنة، حيث يعتقد العلماء أنها كانت تُستخدم لأغراض طقسية أو اجتماعية.


وأوضح علماء الآثار، وفق ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، أن المستطيلات من أقدم أشكال الهياكل الحجرية الضخمة، حيث سبقت أهرامات الجيزة بآلاف السنين، وتم تحديد المئات من هذه الهياكل.


جدير بالذكر أنه تم توثيق اكتشاف المستطيلات لأول مرة في عام 2017 من خلال التصوير بالأقمار الاصطناعية، حيث أطلق عليها اسم "بوابات" بسبب مظهرها من الجو، ووصفت بأنها "خطان قصيران وسميكان من الحجارة المتوازية والمرتبطة بجدارين أو أكثر"، وفق ما ذكرته مجلة "هولوسين"، وهي مجلة دولية علمية متخصصة في دراسات ما قبل التاريخ.


ويقوم حاليا فريق من علماء الآثار بقيادة هوو غروكت، من معهد ماكس بلانك للايكولوجيا الكيميائية في ألمانيا، بدراسة صور الأقمار الصناعية للحافة الجنوبية لصحراء النفود الكبير، حيث حددوا 104 منشآت حجرية جديدة.


وأكد فريق العلماء أنه من الصعب حتى الآن اكتشاف تفسير للمستطيلات، ويعتقد أنها مواقع طقسية أو اجتماعية؛ حيث يلتقي مجموعات من الناس لأداء نوع من الأنشطة الاجتماعية غير المعروفة حاليًا، وربما كانت مواقع لتقديم الذبائح الحيوانية أو الأعياد.

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