صورة طبق الأصل.. أهرامات صينية غامضة نسخة من المصرية عمرها آلاف السنين

يوجد في الصين عدد من الأهرامات الغامضة المخبأة في الريف، لكن الخبراء يعتقدون أنها يمكن أن تكون مفتاحًا لفهم المزيد عن التاريخ القديم للبلاد والحضارة الصينية.









على بعد أكثر من 100 كيلومتر خارج مدينة شيان القديمة ، بين الغابات المتضخمة ، ترتفع عشرات التلال الهرمية الشكل التي يكتنفها الغموض منذ آلاف السنين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.









ليكتشف التاجر الأمريكي "فريد ماير شرودر" عن اللغز لأول مرة في عام 1912، في ذلك الوقت كان يسافر عبر مقاطعة شنشي مع دليل ، حيث سجل وصفًا شاملًا في مذكراته ، مشيرًا إلى أنه شاهد هرم عملاق يبلغ ارتفاعه حوالي 1000 قدم وطوله ضعف هذا الحجم تقريبًا ، ويحيط به عدد من الأهرامات الأصغر.









وفي أوائل التسعينيات، بحث المحقق الألماني هارتويج هاوسدورف عن الهرم الضخم ، لكنه لم ينجح في العثور عليه، وبدلًا من ذلك ، وجد أن الجيش الصيني يقوم بدوريات دقيقة في المنطقة، وفقًا للتقارير.









فمن اليوم يبدأ برنامج Google Earth لأي شخص لديه دليل إحداثيات صحيح لحوالي 40 هرمًا معروفًا ، ولكن لا يمكن تمييزها جميعًا بسهولة بالعين البشرية.









تلك المنطقة مغطاة بالأشجار والعشب ، ويعود تاريخ العديد منها إلى 8000 عام، وتعد هذه المنطقة ، في جوهرها ، هي النسخة الصينية من كل من أهرامات الجيزة المصرية ووادي الملوك، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من الملوك والأسرار مخبأة تحت السطح لم يعلم عنه أحد.









في عام 1785، كتب المستشرق وعالم الجيولوجيا الفرنسي "جوزيف دي غينيس"مقال نثبت فيه أن الصينيين مستعمرة مصرية.









ونادرًا ما يُسمح لعلماء الآثار الغربيين ، حتى يومنا هذا ، بالتحقيق في المواقع ، وزعم البعض أن الصور تظهر شجيرات قد تم زرعها عمدًا لإبقاء السر طي الكتمان.