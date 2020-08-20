مدرب منتخب الريشة الطائرة: مجموعتنا صعبة في بطولة العالم.. ونسعى لأداء يليق بنا.. فيديو

أكد محمود عزت المدير الفني لمنتخب مصر للريشة الطائرة أن فترة التوقف بسبب كورونا صعبة علي اللاعبين مشيرا إلى استمرار التواصل الاون لاين مع اللاعبين للحفاظ علي جزء من الإعداد البدني.





وأضاف عزت خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : بعد انتهاء فترة التوقف بدأنا الاستعدادات البدنية قبل النزول للملعب ووضعنا برنامج ليستعيد اللاعبون جزءا كبيرا من لياقتهم البدنية حتي يكون قادرا علي تكثيف التدريبات والتطوير، بعد 15 يوما من الاستعدادات البدنية وصلنا لمستوي جيد مع اللاعبين.





وأكمل : منتخب البنات بقيادة هادية حسني حقق أول افريقيا وتستعد لبطولة العالم للفرق والتي تقام في الدنمارك والمجموعة صعبة اليابان واسبانيا وتايوان لهم باع طويل في الريشة الطائرة، سنقدم شكل قوي يليق باسم منتخب مصر وقارة افريقيا.