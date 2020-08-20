بعد تكريمهم من النائب محمد أبو العينين.. زيارة من أوائل الثانوية العامة لمصنع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة

- مصانع كليوباترا تستقبل أوائل الثانوية العامة 2020

- أوائل الثانوية يوجهون الشكر لأبو العينين: لفتة طيبة من رجل يُقدر العلم

- أوائل الثانوية: تكريم أبو العينين يحفزنا لـ الإصرار على التفوق والنجاح مستقبلا

- مدير مصانع كليوباترا يشرح للطلاب مراحل العمل والإنتاج

- الطلاب يشيدون بقلعة الصناعة "كليوباترا" والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج





اصطحبت مجموعة كليوباترا، أوائل طلاب الثانوية العامة، في زيارة لمصنع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنه، وذلك على هامش تكريمهم من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب حزب مستقبل وطن.





وبدأت الزيارة باستعراض فيلم تسجيلي عن مجموعة شركات كليوباترا، قلعة الصناعة بمصر والشرق الأوسط، حيث استعرض الفيلم التسجيلي عددا من المشاريع الاستثمارية الواسعة للمجموعة، والتي غزت الأسواق العالمية في أكثر من ٢٠٠ دولة حول العالم، منها بلد الصناعة اليابان، فضلا عن تنوعها في مختلف المجالات الزراعية والسياحية والعقارية والإعلامية.













واستقبل الدكتور عماد ممدوح، مدير عام مصانع سيراميكا كليوباترا، أوائل الثانوية العامة حيث رافقهم في جولة داخل مصنع العين السخنة للسيراميك.





وشهدت الجولة تعريفا وشرحا للطلاب بمراحل الإنتاج والأقسام المختلفة، والتي ضمت: - الإعداد والتجميع – المكابس - خطوط الجليز - ماكينات الطباعة الرقمية - الشحن والتفريغ - الأفران – الفرز – التغليف - التخزين

من جانبهم، أعرب الطلاب عن انبهارهم بمصنع سيراميكا كليوباترا، والتكنولوجيا التي يتم تسخيرها في صناعة منتجات تغزو أسواق العالم، قائلين إنها واجهة مشرفة للصناعة المصرية وقصة نجاح يحتذى بها.





كما وجه الطلاب الشكر للنائب محمد أبو العينين على تكريمهم، مؤكدين أنها لفتة طيبة من رجل يقدر العلم ويدعم مجالات البحث العلمي، ويسعى لتمكين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاستثمار، وهو أمر يحفزهم على النجاح والتفوق العلمي والاحتذاء بتلك التجربة الناجحة في مجالات العمل القادمة.





وأضاف الطلاب أن التكريم اليوم، والجولة التفقدية بالمصانع والإطلاع على خطوات الإنتاج كان شيئا مبهرا بالنسبة لهم، مؤكدين أن هذا التحفيز من النائب محمد أبو العينين، سيقابله إصرار أكبر على النجاح والتميز فيما هو قادم من تحديات.





وكان النائب محمد أبو العينين، كرّم اليوم، الخميس، أوائل الثانوية العامة، وأهدى كل طالب شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.









وتحت رعاية النائب محمد أبو العينين، نظمت مجموعة كليوباترا، بالاشتراك مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، حفل استقبال للطلاب، بمقر شركة كليوباترا العقارية، ومنحهم التكريمات الخاصة بكل طالب.





وشارك الطلاب في ندوة حوارية، أدارها الإعلامي محمد جاد، المذيع بقنوات صدى البلد، بحضور الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري، وحسن عيسى، مساعد النائب أبو العينين.





ونقل النائب، محمد أبو العينين تحياته للطلاب وتهنئته لهم على مجهودهم خلال العام الدراسي، كما بعث لهم برسائل تحفيزية من خلال كلمته التي ألقاها مقدم الحفل.





وقال أبو العينين، إن تهنئته للطلاب ممزوجة بأسمى معاني الفخر والتقدير لجهودهم خلال هذا العام الاستثنائي، الذي واجهت فيه مصر والعالم أجمع أزمة كورونا، التي ألقت بتبعاتها على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها التعليم في المقام الأول.





وتابع أبو العينين حديثه للطلاب: لقد أثبتم أن العقل المصري لا يعرف التعثُر، ولا يتهاوى عند الشدائد، واجهتم الأزمة بجماس متّقد وثقة كبيرة في المولى عز وجل، واعتمدتم على نبوغكم في تحقيق النجاح والتفوق .. فلكم منا أحرّ التهاني وأسمى الأمنيات بأن تستكملوا ما بدأتم وأن تخطوا إلى الأمام خطوات جادة في تحقيق ما تنشده مصر منكم ويرجوه شعبها من تقدم وإزدهار.





وقال إن النبوغ العلمي أول ركائز التنمية، وأهم عناصر البناء الصحيح لدولة عصرية تتخذ من العلم مرشدا لها، ودليلا للعبور إلى آفاق أوسع من التنمية والاستقرار.



