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رياضة

الوحدة يفوز على العدالة برباعية بالدوري السعودي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق الكرة بنادي الوحدة، فوزًا على مضيفه العدالة بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز رباعية الوحدة، كل من أنسيلمو دي مورايس هدفين، ويوسف نياكات هدفين، في حين سجل ثنائية العدالة، سافاس  ركلة جزاء ، ونايف هزازي.

ورفع الوحدة رصيده إلى 43 نقطة، ليقفز إلى المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة، في المركز السادس عشر والأخير، ليصبح قريبًا بقوة من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للوحدة تحت قيادة المدرب الوطني عيسى المحياني الذي تولى قيادة الفريق بعد إقالة الأوروجوياني دانيال كارينيو لسوء النتائج.
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