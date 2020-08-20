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أخبار العالم

المجلس العسكري في مالي يقرر تعيين رئيس انتقالى من هذه الفئة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:16 م
المجلس العسكري في
المجلس العسكري في مالي يقرر تعيين رئيس انتقالى من هذه الفئة
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القسم الخارجي
أعلن المجلس العسكرى فى مالى، أنه سيتم تعيين رئيس انتقالى من المجلس أو من المدنيين، وذلك حسبما أفادت "العربية"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ندد بالتمرد العسكرى فى مالى، مؤكدا أن باريس تريد أسرع عودة ممكنة للحكم المدنى بها.

فيما أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع في مالي، داعية جميع القوى السياسية في البلاد إلى التسوية من خلال المفاوضات.

كما دعت إيطاليا، اليوم الخميس، إلى الحوار وإعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب في مالي؛ ويأتي ذلك على خلفية اضطرابات تشهدها البلاد بعد التمرد العسكري.

وكان رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا قد أعلن استقالته؛ منعا لإراقة الدماء، وذلك بعد تمرد عسكري، احتجز على خلفيته، في معسكر كاتي. 
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