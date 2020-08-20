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أخبار البلد

الشحنة الثالثة.. مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة لمتضررى السيول بالسودان

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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محمد ابراهيم
أقلعت طائرة نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى محملة بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى.

تم إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة  لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الغذائى والطبى للأشقاء بدولة السودان.


ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية  والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد كما وجه التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفى إطار تضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.
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