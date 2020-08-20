الشحنة الثالثة.. مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة لمتضررى السيول بالسودان

أقلعت طائرة نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى محملة بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى.





تم إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الغذائى والطبى للأشقاء بدولة السودان.









ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد كما وجه التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.



