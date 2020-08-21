محسن الرداد يكشف تفاصيل رفضه العمل بـ قصة حب.. فيديو

قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي ، إنه تعرف على المخرج عثمان لبن مخرج فيلم توأم روحى فى عام 2007، وذلك عن طريق تلقيه رسالة تعارف عبر الفيس بوك.





وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه أتفق مع المخرج على المقابلة للاتفاق على العمل، بأحد الأعمال، وأكد الرداد أنه ذهب للمخرج عثمان أبو لبن ولم يتم الاتفاق.





ولفت إلى أنه صديق بالمخرج عثمان أبو لبن ولم تحدث أي مشكلات كما يردد البعض، ورد الرداد على سؤال " لماذا لم تعمل مع ابو لبن منذ عام 2007" فرد " لم يتم العمل بسبب عدم تواجد أدوار مناسبة".





وأشار حسن الرداد إلى أن عثمان أبو لبن عرض عليه العمل فى فيلم قصة حب، ولكن لم يكن هناك فرصة، وذلك للارتباط بأعمال أخري، ولكن بعد ذلك تم العمل فى فيلم توأم روحي.



