ثقافة المنوفية تناقش الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية "أونلاين"، حيث قدمت مكتبة منشأة سلطان الثقافية ندوة لمناقشة كتاب "أسئلة وأجوبة في علوم الأرض" تناولتها شيماء عوف عن عمر الكرة الأرضية ومما يتكون باطن الأرض وكيف تحدث الزلازل وغيرها من المعلومات الكثيرة والوفيرة.





أقامت مكتبة الطفل بالشهداء ندوة لمناقشة قصة "الصداقة" حيث تناولت الحديث نجلاء نوفل عن مفهوم الصداقة وانها علاقة مميزة بين إثنين أو أكثر ويؤثر كل منهم الآخر على نفسه ويتقبله كما هو وهذا ما دلت عليه أحداث القصة، كما قدمت المكتبة العامة بشبين الكوم محاضرة بعنوان "الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة" ألقاها أحمد علي أبو مصطفى أخصائي التربية الخاصة جامعة عين شمس، تحدث عن الصعوبات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة في الاندماج مع أقرانهم من المواطنين وكيف يمكننا التعامل معهم بطرق صحيحة وعدم إشعارهم بأنهم مختلفين.



