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ثقافة

ثقافة المنوفية تناقش الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية "أونلاين"، حيث قدمت مكتبة منشأة سلطان الثقافية ندوة لمناقشة كتاب "أسئلة وأجوبة في علوم الأرض" تناولتها شيماء عوف عن عمر الكرة الأرضية ومما يتكون باطن الأرض وكيف تحدث الزلازل وغيرها من المعلومات الكثيرة والوفيرة.

أقامت مكتبة الطفل بالشهداء ندوة لمناقشة قصة "الصداقة" حيث تناولت الحديث نجلاء نوفل عن مفهوم الصداقة وانها علاقة مميزة بين إثنين أو أكثر ويؤثر كل منهم الآخر على نفسه ويتقبله كما هو وهذا ما دلت عليه أحداث القصة، كما قدمت المكتبة العامة بشبين الكوم محاضرة بعنوان "الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة" ألقاها أحمد علي أبو مصطفى أخصائي التربية الخاصة جامعة عين شمس، تحدث عن الصعوبات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة في الاندماج مع أقرانهم من المواطنين وكيف يمكننا التعامل معهم بطرق صحيحة وعدم إشعارهم بأنهم مختلفين.

عقد قصر ثقافة السادات ندوة عن "العمل وحب الوطن" للشيخ محمد بكر يوسف، تناول الحديث عن أن العمل عبادة وحب الوطن عبادة وهذا ما نشأنا عليه منذ الصغر وحثنا عليه ديننا الحنيف، بينما أقام بيت ثقافة أشمون أمسية شعرية لأعضاء نادى أدب أشمون بعنوان "الرومانسية في عيون الشعراء" حيث تحدث فوزي عبدالغفار عضو نادي الأدب عن مفردات من الطبيعة ومفردات من البشر تساعد الشعراء في الكتابة عن الرومانسية .
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