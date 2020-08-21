شاهد .. إعلان الموسم الثاني لـ ابنة السفير

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل التركي ابنة السفير الحلقة الاولى من الموسم الثاني.





وحصل فريق عمل المسلسل التركي الأعلى مشاهدة على إجازة قصيرة على ان يستكمل تصوير حلقات الموسم الثاني في منتصف شهر سبتمبر.









وانتهت أحداث الموسم الأول بخطف أمين لـ نارين "نسيهال أتاغول" وإصابة سلطان "انجين اكيورك" بالرصاص أثناء محاولته لإنقاذها.

مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.











