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أخبار العالم

بعد ضرب غزة.. حماس تهدد إسرائيل بالحرب حال استمرار القصف

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:36 ص
حماس تهدد إسرائيل
حماس تهدد إسرائيل بالحرب حال استمرار القصف
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سمر صالح
قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الجمعة، إن رد المقاومة في غزة الليلة، كان تأكيدًا على أنها الدرع الحامي لهذا الشعب، مشيرًا إلى أنها لن تتردد في خوض المعركة مع الاحتلال في حال استمر التصعيد والقصف والحصار.

وجاء في بيان حركة حماس  "كل التحية إلى المقاومة الباسلة التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن شعبنا حماية مصالحه، والرد المباشر على تصعيد الاحتلال واستمراره إحكام حصار غزة".

وتابع البيان إن "رد المقاومة تأكيد على أنها الدرع الحامي لهذا الشعب، و أنها لن تتردد في خوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والقصف والحصار".

وأضاف البيان إن "الإحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة، عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن، فلن يفلح في كسر إرادة وعزيمة شعبنا و مقاومتة التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عن شعبنا والرد على العدوان واستمرار الحصار" .

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، عدة مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الرسمية "وفا" بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ موقعًا غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية، موقعًا شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة بصاروخين، ما أوضع أضرارًا جسيمة فيه وبممتلكات المواطنين المجاورة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف صوب أراضي المواطنين شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من الاستهداف.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف الليلة الماضية، بستة صواريخ على الأقل موقعًا غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره وتضرر ممتلكات المواطنين في المنطقة.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردًا على إطلاق بالونات من غزة صوب المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المتاخمة للقطاع.
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