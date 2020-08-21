جامعة عين شمس في أسبوع.. تفاصيل الالتحاق بكلية التجارة 2020 /2021.. وشروط الدراسة بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس 2020.. فيديو

جامعة عين شمس :
- لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل الالتحاق بكلية التجارة 2020 /2021
_ للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.. "تربية عين شمس" تبدأ استقبال الطلاب
_ شروط الالتحاق بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس 2020.. فيديو
_ بدء امتحانات الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. صور
شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، شروط الالتحاق والدراسة بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.
وأعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس.
وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة إن التقديم بشعبة اللغة الفرنسية حتى يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر، ويتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر حتي الخميس ١٧ سبتمبر، وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتي يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين ٢٨ سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول.
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وأوضح الدكتور خالد قدري أنه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتى اوشن وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتى الأحد ١١ أكتوبر.
وأعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب التنسيق الداخلي لقسم الدراسة باللغة الفرنسية (DGCI) بالشراكة مع جامعة بواتية الفرنسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٠ أغسطس الجاري، وذلك للتقدم للالتحاق بالقسم للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحيث يكون التقديم أيام الأحد والاثنين والأربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الساعة الثالثة عصرًا، وذلك مع مراعاة إدارة القسم لجميع الإجراءات الاحترازية والتي حددتها ادارة الجامعة من حيث ارتداء الكمامات وضمان عدم التكدس.
مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التنسيق مشروط بتقديم خطاب مكتب التنسيق الذي يفيد ترشح الطالب وقبوله بكلية التجارة جامعة عين شمس / انتظام، وفي حالة عدم وجود هذا الخطاب فإن التقدم للقسم يظل معلقا حتي وجود ذلك الخطاب.
جدير بالذكر أن المتقدم يؤدي امتحان اللغة الفرنسية الموحد الذي ينظمه المعهد الفرنسي بالقاهرة كل عام لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بأقسام الدراسة باللغة الفرنسية بمختلف الجامعات الحكومية، وقد حدد المعهد الفرنسي موعد هذا الاختبار سواء يوم ٢٦ أغسطس الجاري أو ١٤ سبتمبر المقبل، مع ملاحظة أن كل طالب لديه فرصة واحدة فقط بمعني أن كل طالب له أن يسجل لهذا الاختبار مرة واحدة في أي من الموعدين.
وأوضحت د. إيمان عبد السلام المنسق الأكاديمي لبرنامج الشراكة مع جامعة بواتية الفرنسية أن اجتياز ذلك الاختبار يعد شرطا أساسيا للقبول بالقسم الفرنسي بالكلية، يجب أن يقوم الطالب بتسجيل اسمه في الكلية.
وأعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، وهي أن يكون الطالب مرشحا لكلية التجارة انتظام عين شمس، وأن يكون حاصلا على ٨٠٪ على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية وهو ما يعني حصوله على ٤٠ درجة على الأقل من ٥٠، حيث "تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وفقًا للمجموع الاعتباري (مجموع الطالب في الثانوية العامة+درجة اللغة الإنجليزية)، حيث يقوم الطالب باختيار كلية التجارة ضمن الكليات المتاحة من مكتب التنسيق.
وأوضح عميد الكلية الدكتور خالد قدري أنه لا يمكن الالتحاق بكلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة مباشرة ضمن كليات مكتب التنسيق ولكن على الطالب اختيار كلية تجارة انتظام عين شمس وبعد ذلك يتم التقدم للشعبة إنجليزي بنظام الساعات المعتمدة عن طريق التنسيق الداخلي داخل الكلية فيما بعد وذلك بمقر البرنامج (الدور الأول مبني ج).
وعن الحد الأدني للمجموع الاعتباري الذي سيتم على أساسه قبول الطلاب بالبرنامج أشار الدكتور خالد قدري إلى أن الحد الأدني للمجموع الاعتباري لكل شعبة من الشعب الثلاث (أدبي- علوم- رياضة) يتم تحديده فقط بمجرد غلق باب التقديم بالبرنامج وفقًا لإعداد ودرجات الطلاب المتقدمين بالبرنامج، ولا يمكن التنبؤ به قبل ذلك.
ونوه إلى أنه سيتم تحديد المواعيد الخاصة بفتح باب الالتحاق بالبرنامج بعد التنسيق مع الإدارة العليا لجامعة عين شمس وفور تحديدها سيتم إعلانها فورًا.
بدأت كلية التربية جامعة عين شمس في استقبال طلاب الكلية بوحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية التابعة لمركز الخدمات المجتمعية للمشاركة في مشروع محو الأمية.
وافتتح الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الوحدة، يوم الإثنين الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٠.
وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار الشراكة والتعاون بين جامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار، وكان ذلك بحضور كل من الدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة والدكتور أحمد رفعت مدير مركز الخدمات المجتمعية بالكلية، والدكتور صهيب شحتة مدير الوحدة سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة/ وفاء رفاعي مدير عام الكلية.
يأتي هذا في إطار قرار مجلس الجامعة بإلزام طلاب بعض الكليات بمحو أمية ٤ مواطنين أميين على الأقل كشرط للتخرج، حيث قامت كلية التربية بإنشاء وحدة لمحو الأمية تتبع مركز الخدمات المجتمعية بالكلية لتوجيه الطلاب وتيسير إجراءات تنفيذ القرار.
جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الحوافز التي يتم تقديمها للطلاب لتشجيعهم على المشاركة في المشروع، منها تقديم مكافأة مالية للطلاب عن كل مواطن يتم محو أميته بالإضافة إلى حصول الطلاب على إعفاء من دفع المصروفات الدراسية إذا بادروا بمحو أمية ٤ مواطنين أو أكثر واجتازوا اختبارات الهيئة العامة لتعليم الكبار.
نشرت كلية الآداب جامعة عين شمس فيديو إرشاديا لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الآداب للعام الجامعي 2020/2021.
وأوضحت شروط الالتحاق بأقسام كلية الآداب والتنسيق الداخلي للأقسام، ونوهت إلى أن الكلية بها 16 تخصصًا للعام الجامعي 2020 / 2021.
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وتتلقى الكلية رغبات الطلاب عن طريق التنسيق الداخلى الكلية، والذى سوف يفتح أبوابه مع بداية التنسيق، وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت أنه سوف يتم فتح التنسيق يوم السبت الموافق 22 أغسطس.
جدير بالذكر أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق المركزي ومعامل التنسيق الإلكتروني المميزة، وعددها ١٣ معملا بمختلف كليات الجامعة، لتسجيل رغباتهم خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستمر في الفترة من ٨ وحتى ٢٠ من أغسطس الجاري.
وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاســــــة الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.
قامت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية تجارة جامعة عين شمس بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020 والتى تنعقد خلال الفترة من السبت الموافق 15 أغسطس الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 .
وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف عام من الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.
وأكدت الدكتورة هيام أنه تم إعتماد مجموعة من القواعد و الإجراءات الاحترازية وتم الإعلان عنها لجميع الدارسين والباحثين قبل بدء الإمتحانات وقد اشتملت هذه القواعد على ضرورة التزام الطلبة بارتداء الكمامات والقفازات الطبية مشيرة الى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الإمتحانات من أكثر من بوابة لمراعاة عدم التكدس والازدحام، التعقيم المستمر للجان الامتحانات و الطرقات، كما تم الإعلان عن أرقام الجلوس وأماكن اللجان اون لاين على الموقع الرسمي للدراسات العليا.
وتواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة بالكلية وقياس درجات حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية عند الدخول و داخل اللجان، إتاحة المعقمات من الكحول و الهاند چيل داخل المبانى لتعقيم الطلاب، إتاحة مسافة بين كل طالب وآخر داخل اللجان ( 10 طلاب بحد أقصي داخل كل لجنة)، منع تبادل الأدوار بين الطلاب، منع التواجد بساحات الكليات والتجمعات.
وقد شهد اليوم الأول إمتحانات طلاب الشهادات المهنية، حيث تقدم للإمتحان حوالي ١٢٠٠ طالب وطالبة، كما أدى طلاب الدراسات العليا الأكاديمية الإمتحانات خلال اليوم الثاني والذى شهد ما يقرب من ٢٠٠٠ طالب وطالبة بالفرقة الأولى بدبلومات الدراسات العليا ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والملاحظين على مدار اليومين.
كما اكدت هيام وهبه أنه بالنسبة للطلاب الراغبين بالاعتذار عن الامتحانات فأن الكلية ستقبل كافة الاعتذارات لتأجيل الامتحانات للفصل الدراسى الثانى هذا العام مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد .