جامعة عين شمس في أسبوع.. تفاصيل الالتحاق بكلية التجارة 2020 /2021.. وشروط الدراسة بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس 2020.. فيديو

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_ شروط الالتحاق بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس 2020.. فيديو

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شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، شروط الالتحاق والدراسة بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، شروط الالتحاق والدراسة بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس ، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.





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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس.





وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة إن التقديم بشعبة اللغة الفرنسية حتى يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر، ويتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر حتي الخميس ١٧ سبتمبر، وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتي يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين ٢٨ سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول.





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وأوضح الدكتور خالد قدري أنه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتى اوشن وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتى الأحد ١١ أكتوبر.









وأعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب التنسيق الداخلي لقسم الدراسة باللغة الفرنسية (DGCI) بالشراكة مع جامعة بواتية الفرنسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٠ أغسطس الجاري، وذلك للتقدم للالتحاق بالقسم للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحيث يكون التقديم أيام الأحد والاثنين والأربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الساعة الثالثة عصرًا، وذلك مع مراعاة إدارة القسم لجميع الإجراءات الاحترازية والتي حددتها ادارة الجامعة من حيث ارتداء الكمامات وضمان عدم التكدس.





مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التنسيق مشروط بتقديم خطاب مكتب التنسيق الذي يفيد ترشح الطالب وقبوله بكلية التجارة جامعة عين شمس / انتظام، وفي حالة عدم وجود هذا الخطاب فإن التقدم للقسم يظل معلقا حتي وجود ذلك الخطاب.





جدير بالذكر أن المتقدم يؤدي امتحان اللغة الفرنسية الموحد الذي ينظمه المعهد الفرنسي بالقاهرة كل عام لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بأقسام الدراسة باللغة الفرنسية بمختلف الجامعات الحكومية، وقد حدد المعهد الفرنسي موعد هذا الاختبار سواء يوم ٢٦ أغسطس الجاري أو ١٤ سبتمبر المقبل، مع ملاحظة أن كل طالب لديه فرصة واحدة فقط بمعني أن كل طالب له أن يسجل لهذا الاختبار مرة واحدة في أي من الموعدين.





وأوضحت د. إيمان عبد السلام المنسق الأكاديمي لبرنامج الشراكة مع جامعة بواتية الفرنسية أن اجتياز ذلك الاختبار يعد شرطا أساسيا للقبول بالقسم الفرنسي بالكلية، يجب أن يقوم الطالب بتسجيل اسمه في الكلية.









وأعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، وهي أن يكون الطالب مرشحا لكلية التجارة انتظام عين شمس، وأن يكون حاصلا على ٨٠٪؜ على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية وهو ما يعني حصوله على ٤٠ درجة على الأقل من ٥٠، حيث "تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وفقًا للمجموع الاعتباري (مجموع الطالب في الثانوية العامة+درجة اللغة الإنجليزية)، حيث يقوم الطالب باختيار كلية التجارة ضمن الكليات المتاحة من مكتب التنسيق.





وأوضح عميد الكلية الدكتور خالد قدري أنه لا يمكن الالتحاق بكلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة مباشرة ضمن كليات مكتب التنسيق ولكن على الطالب اختيار كلية تجارة انتظام عين شمس وبعد ذلك يتم التقدم للشعبة إنجليزي بنظام الساعات المعتمدة عن طريق التنسيق الداخلي داخل الكلية فيما بعد وذلك بمقر البرنامج (الدور الأول مبني ج).





وعن الحد الأدني للمجموع الاعتباري الذي سيتم على أساسه قبول الطلاب بالبرنامج أشار الدكتور خالد قدري إلى أن الحد الأدني للمجموع الاعتباري لكل شعبة من الشعب الثلاث (أدبي- علوم- رياضة) يتم تحديده فقط بمجرد غلق باب التقديم بالبرنامج وفقًا لإعداد ودرجات الطلاب المتقدمين بالبرنامج، ولا يمكن التنبؤ به قبل ذلك.



