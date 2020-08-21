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توك شو

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرم المكي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:16 ص
مكة
مكة
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البهي عمرو
حرصًا من صدى البلد على تقديم خدمة متميزة للقارئ، نعرض لكم بثا مباشرا لـ شعائر صلاة الجمعة من الحرم المكي. 

حددت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، خطباء الجمعة، بالحرم المكي والمدني، اليوم الجمعة الموافق الثاني من المحرم لعام 1442 هجرية، الحادي والعشرين من شهر أغسطس.

وحددت رئاسة الحرمين الشريفين، الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، خطيبا للمسجد الحرام، والشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، خطيبا للمسجد النبوي.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، باشرت أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان.

ووفقًا للخطة التشغيلية والفنية لاسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة - بحمد الله وتوفيقه - تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ.

وتم رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

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