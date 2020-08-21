بدون كمامات.. الداخلية تضبط 2994 سائق نقل جماعى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة و مواجهة تداعيات انتشار الفيروس الاحترازية





وأسفرت الجهود على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2994) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية









جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.







