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حوادث

بدون كمامات.. الداخلية تضبط 2994 سائق نقل جماعى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:11 م
الداخلية تضبط 2994
الداخلية تضبط 2994 سائق نقل جماعى
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الجهود على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2994) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.


 جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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