محافظة البحيرة تكثف حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية في إدكو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة تعدي لأحد المواطنين بالبناء علي أرض زراعية بمساحة إجمالية ( 3300 متر مربع ) عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بداخلة مبنى ولبشه خرسانية بقرية الحلوانى التابعة لقرية المعدية.





كما شنت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية وكفر الدوار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.





وأسفرت الحملة عن إزالة 77 حالة تعدى على مساحة 1263 م2 عبارة عن تنفيذ ١٥ قرار إزالة على مساحة 1263 م٢ على أملاك الرى على ترعة المحمودية وترعة ساحل مرقص بنطاق قرى أريمون وسرنباى بالمحمودية.



