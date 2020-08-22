برلماني يطالب بتكرار تجربة فاركو لإنتاج لقاح فيروس كورونا مصري

أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على وجود شراكة مصرية صينية وتعاون مشترك بين البلدين بشأن لقاح فيروس كورونا بجانب العلاقات المصرية الوثيقة مع روسيا وإيطاليا وغيرها من الدول، حيث ستكون لمصر الأولوية في الحصول على لقاح كورونا حال اكتشافة بالخارج وتصديره للدول.





وطالب النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتكرار تجربة شركة فاركو المصرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن الشركة سبق وحققت إنجازا بتصنيع لقاح لعلاج فيروس سي، والذي أثبت فاعليته في العلاج وتم تصديره للخارج.





وأكد البطيخي، بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية على دعم الأبحاث العلمية وصناعة الدواء، فضلا عن إنشاء مصنع متخصص لإنتاج لقاحات الفيروسات مثل كورونا وغيرها من الأنواع المستجدة والتي قد تظهر مستقبلا، مشيدا بتحركات الدولة الحالية لإنتاج علاج للفيروس التاجي.



