أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 22 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.







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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.49 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.03 جنيه للشراء و 42.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.08 جنيه للشراء و22.53 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.

ننشر أسعار العملات العربية