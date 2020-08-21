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محافظات

إجراءات أمنية مشددة بالأقصر لتأمين احتفالات عيد العذراء مريم.. صور

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:22 م
إجراءات أمنية مشددة
إجراءات أمنية مشددة بالأقصر لتأمين احتفالات عيد العذراء مريم
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شمس يونس
تشهد محافظة الاقصر، اليوم الجمعة ، إجراءات أمنية مشددة أمام كنائس واديرة المحافظة لتامين احتفالات الأقباط بعيد صعود العذراء مريم.

وقامت الأجهزة الامنية ، بغلق الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس ، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة للكنيسة من قبل رجال المرور، لفرض حرم أمن تمامًا، ومنع الزحام تماشيًا مع الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا، 

ياتى ذلك  بناءً علي توجيهات اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر وتحت اشراف اللواء اشرف منير حكمدار المديرية 
ومن جانبه تفقد اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب ، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس المباحث، والعقيد طاهر الفخراني مدير وحدة مرور إسنا، إجراءات تأمين كنيسة العذراء مريم بجنوب الاقصر  .

وتم انتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنيسة وتفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسئولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش وتأمين الكنائس، وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات. 

وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفالات، ومراقبة جميع الشوارع المؤدية إليها بكاميرات المراقبة، وتمشيط محيط الكنيسة بإستخدام الكلاب البوليسية المدربة، للتأكد من خلوها من أي مواد قابلة للانفجار .
إجراءات أمنية مشددة بالأقصر لتأمين احتفالات عيد العذراء مريم.. صور
إجراءات أمنية مشددة بالأقصر لتأمين احتفالات عيد العذراء مريم.. صور
إجراءات أمنية مشددة بالأقصر لتأمين احتفالات عيد العذراء مريم.. صور
إجراءات أمنية مشددة بالأقصر لتأمين احتفالات عيد العذراء مريم.. صور
إجراءات أمنية مشددة بالأقصر لتأمين احتفالات عيد العذراء مريم.. صور
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