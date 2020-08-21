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أخبار العالم

البحرين ترحب بالاتفاق على وقف النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة ، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا.


وقالت الوزارة في بيان: "ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ورئيس مجلس النواب بدولة ليبيا، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية، والترتيب لاستئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، في خطوة حاسمة تضع مصالح ليبيا وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها أولوية في هذه المرحلة الصعبة".


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وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية ضرورة التزام جميع أطراف الصراع الدائر في ليبيا بهذه الخطوة المباركة، داعية إلى استثمار هذه الفرصة لوقف كافة التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، وتلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار".


وكانت وزارة الخارجية  السعودية قد أعربت عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا". وأضافت الخارجية السعودية: "وتؤكد على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".


كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ترحيبها بدعوة وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، خلال اتصال هاتفي بنظيره الليبي في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الحاجة الملحة لتطبيق الاتفاق السياسي بسرعة.
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