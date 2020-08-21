وزير التعليم العالي: 100 منحة دراسية في الجامعات الأهلية للطلبة المتفوقين وغير القادرين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين على دفع المصروفات، موضحًا أن هذه المنح قد تتجاوز الـ 100 منحة.





وأكد وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة، ولكن هناك اختبارات للقدرات.





وتابع عبد الغفار- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "أسسنا عددا من الجامعات والصروح التعليمية بتكلفة 40 مليار جنيه خلال العامين الماضيين" مؤكدا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح استنادا لنماذج عالمية.





وأشار وزير التعليم العالي خلال المداخلة إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية خلال ساعات.