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وزير التعليم العالي: إعلان جداول العام الدراسى الجديد خلال 3 أسابيع

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:18 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
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حمزة شعيب
أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن  الجامعات الأهلية لاتعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة ولكن هناك اختبارات للقدرات.

وقال عبد الغفار- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة.

وأوضح أننا  اتفقنا في المجلس الأعلي للجامعات على تقديم كل كلية خطة الدراسة في العام الجديد لافتا إلى أننا  سنعلن عن الجداول الدراسية للطلاب في العام الجديد خلال 3 أسابيع.

وتابع وزير التعليم العالي " خصصنا رقم للتواصل مع الطلاب في حالة حدوث أى أخطاء على موقع التنسيق"
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