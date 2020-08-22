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رياضة

ربيع ياسين: مش عارف صالح جمعة غائب عن القمة ليه

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:45 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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محمد سمير
أعرب ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، ونجم الأهلي السابق، عن استغرابه من غياب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القمة 120 أمام الزمالك.

وقال ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مش عارف صالح جمعة غائب عن القمة ليه رغم كل تلك الغيابات في صفوف الأحمر".

وأكد: "غياب صالح جمعة لأسباب لا يعرفها الا مسئولي الأهلي، فمستحيل يكون استبعاده فني فهو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة داخل الملعب".

وأتم: "أتمنى خروج لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بشكل حضاري غدا، وان يتقبل المهزوم تلك الهزيمة دون إثارة أية مشاكل".
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