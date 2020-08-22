مؤشرات أولية.. فوز إيهاب هيكل بمنصب النقيب العام لأطباء الأسنان

كشفت المؤشرات الأولية فوز الدكتور إيهاب هيكل، مُرشح قائمة المستقبل، بمقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وذلك بعد الإنتهاء من فرز أصوات أطباء الأسنان، المُشاركين بانتخابات التجديد النصفى، بـ52 لجنة بالمحافظات، والتى تم اجرائها الجمعة 21 أغسطس 2020، حيث حصل على 2333 صوتا، فيما حصل الدكتور حسام أبو ساطي، على 1315 صوتا، وحصل الدكتور ياسر الجندي على 774 صوت، والدكتور خيري المرسي حصل على 639، والدكتورة اميمة المحلاوي حصلت على 520 صوت.





وأوضحت المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان، تقدم كل من على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان فوق سن 15 عام،: الدكتور أشرف زعلوك، الدكتورة عبير عبد اللطيف، والدكتور أحمد مسعد، وتقدم كل من على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان تحت سن 15 عام،: الدكتور محمد بدوى، والدكتورة نشوى جمال، والدكتورة مروة جمال، والدكتور محمد خطاب.









وفازت الدكتورة تيسير قبيسي بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة جنوب الصعيد، وفازت الدكتورة صفاء فؤاد بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة غرب الدلتا.









كما فاز الدكتور السيد السجيعى بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة وسط الدلتا، وفاز الدكتور محمد عبد المعبود بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة شرق الدلتا، وفازت الدكتورة شهيرة معتصم، بعضوية مجلس النقابة العامة على مقعد قطاع القاهرة والجيزة، وفاز الدكتور أيمن عبد المتجلى بالتزكية على مقعد شمال الصعيد فوق 15 سنة.

















بدأت منذ قليل، عمليات فرز أصوات الأطباء المُشاركين بانتخابات التجديد النصفى، لنقابة أطباء الأسنان، لاختيار النقيب العام لأطباء الأسنان، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد النقابات الفرعية، أسماء 7 نقابات فرعية بالمحافظات، فاز كافة مرشحيها بالتزكية، وهم:





1-"القليوبية" النقيب الدكتور زكى حلمى، عضو مجلس فوق 15 سنة، الدكتور عمرو توفيق، أقل من 15 سنة الدكتور أمير حامد.





2-"الاقصر" النقيب الدكتور محمد ضياء، عضوية مجلس أكثر من 15 سنة الدكتور ألبير إسحاق، عضو مجلس أقل من 15 سنة الدكتور بلال الأسعد.





3-"الفيوم"، النقيب الدكتور علاء العشرى، وعضو مجلس أكثر من 15 سنة، الدكتورة حنان محمد أحمد، وعضو مجلس أقل من 15 سنة، الدكتور أحمد السيد.





4-"الوادى الجديد"، النقيب الدكتور محمد بكر، وعضو مجلس أكثر من 15 سنة الدكتور حسام الصفتى، أقل من 15 سنة الدكتور عبدالله كامل؟





5- "شمال سيناء"، النقيب الدكتورة أمينة منصور، عضو مجلس أكثر من 15 عام، الدكتور وائل كمال، وأقل من 15 سنة، الدكتور محمد البليسى.





6- "مرسى مطروح"، فاز بمقعد النقيب، الدكتور عمرو دارة سعد، وعضو مجلس أكثر من 15 سنة، الدكتور إبراهيم الدميرى.





7- "البحر الأحمر"، فاز بمقعد النقيب الدكتور مصطفى الطويل، وعضوية المجلس أقل من 15 سنة، الدكتور يوسف الديب.









وجرت انتخابات التجديد الصنفى، لنقابة أطباء الأسنان، اختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، 10 مرشحين، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان، فيما يتنافس 190 مرشح على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.









وأشارت النقابة، إلى ضرورة سداد اشتراكات النقابة حتى 2019 عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو بالمعاش، ليتمكن العضو من الإدلاء صوته، لافته إلى أنه يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد .













وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إمكانية أعضائها على مستوى الجمهورية، مراجعة الاشتراكات، والتعرف على مقرات لجانهم للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، من خلال موقع النقابة الرسمى.































