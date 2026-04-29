خيري بشارة يكشف كواليس علاقته بـ فاتن حمامة: كانت تؤمن بي دائمًا

تحدث المخرج خيري بشارة ، خلال ندوة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن ذكرياته بكبار الفنانين .

حيث استعاد ذكرياته مع النجمة فاتن حمامة أثناء تصوير فيلم يوم مر يوم حلو وأوضح طبيعة العلاقة المميزة التي جمعتهما حيث كان يناديها بلقب “تونة” وأكد أنها كانت داعمة له ومؤمنة بتجربته الفنية.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف