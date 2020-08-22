شاهد| إنسانية الرئيس السيسي ترسم السعادة على قلب محمود العشري المصاب بالسمنة المفرطة.. أطفاله: ربنا يشفيك ويعافيك.. والزوجة: ربنا كرمنا وشكرًا لرئيس مصر ..صور

"صدي البلد " ينشر مأساة الشاب المصاب بالسمنة المفرطة ومعاناته في الحركة وعدم القدرة على العمل

الرئيس السيسي يستجيب ويوجه بعلاجه على نفقه الدوله بمستشفي دار الشفاء بالقاهرة

وكيل وزارة الصحة بالغربية: قرار تعيين السيسي لزوجة الشاب المصاب كرائدة ريفيه





شهدت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار حاله من السعادة والبهجة الغامرة ولحطات دموع الفرح تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعلاج المواطن الشاب محمود سمير العشري صاحب مرض السمنة المفرطة بنقله بسيارة إسعاف عاجلة برئاسة الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية سعيا في علاجه بمستشفي دار الشفاء بالقاهرة .

من جانبه أكد محمود سمير العشري الشاب المصاب بالسمنة المفرطة والذي تجاوز وزنه ٢٥٧ كيلو جرام أن استجابة رئيس الجمهورية لعلاجه علي نفقة الدولة توفيق من دعوات كثيرة توجه بها إلى الله عز وجل كونه فعلا نعم الأب لنا فقد استجاب لندائي عقب سلسلة من الدعوات الكثيرة إلي الله عز وجل ليلا ونهارا في كل صلواتي " .

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وتابع بقوله "بتمني من الله شفائي وأن يحقق الله حلمي بأن أكون قادرا علي المشي . كي اكتسب قوتي بالحلال وبتمني أن يكون لي وظيفة ميري تكفل الأمان لأبنائي في حياتهم مستقبلا " .

كما أعربت "آية" زوجة الشاب بقولها "ربنا أنعم علينا ب٣ أطفال طوال فترات حياتنا زوجيه وسعادتي بإخلاصنا في دعوات إلى الله واستجابة رئيس الجمهورية ويارب ربنا يعوض صبرنا خير وزوجي يبقي صحته كويسة".

وأضافت بقولها " توجهنا لمستشفيات عديدة منها جامعة المنصورة ورفضت علاج زوجي خشية تعرض حياته للخطر الموت في ظل إجراء فحوصات طبية وتحاليل ولكنها جاءت دون جدوي لعدم إجراء عمليات جراحية بسبب السمنة المفرطة " .

كما ردد الاطفال الثلاثه حال جلوسهم بجوار أباهم وهم يحتضنوه عدة كلمات وهم يبكون والدموع تنهمر من أعينهم حزنا علي ظروفه الصحية الصعبة من بينها :"ربنا يشفيك يا بابا ويحفظك لنا دايما يارب الدنيا وانت تعبان فيها عذاب لنا وهتبقي كويس وبخير باذن الله وربنا يعافيك ويبارك حياتك لنا طول العمر ".

في زاويه أخري انهمر الشاب عائل الأسرة المكلوم وأخذ يحتضنهم وهو يقبل رؤوسهم وأيديهم مرددا كلمات :"ربنا يخليكم ليا ومش يحرمني منكم وهبقي كويس بدعائكم ليا يا عمري كله ورصيد حياتي واملي فى الدنيا كلها " .

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بنقل مريض السمنة المفرطة إلى مستشفي دار الشفا بالقاهرة وتعيين زوجته رائدة ريفية ..

وكان الرئيس السيسى، وجه بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران .

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بنقل المريض على الفور إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدوله وتوفير كافة احتياجاته .

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحه بالغربيه بناء علي توجيهات الرئيس السيسي.

كما وجهت " حميدة" بتنفيذ التعليمات بسرعة وتم نقل المريض إلى مستشفى دار الشفا وأصدر قرار تعيين الزوجة من باكر صباح السبت .

وتعود أحداث الواقعة حينما سيطرت حالة من الرعب والهلع على وجوه أفراد أسره مكونة من زوجين و3 أطفال مقيمة بمنطقة شارع الترعة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية بسبب إصابة المسئول الأول عن العائلة شاب فى العقد الثالث من عمره نتيجة تعرضه للإصابة بمرض السمنة المفرضة وتجاوز وزنه لأكثر من 300 كيلو جرام وهو ما تسبب فى إعاقته حركيا وعدم قدرته على العمل والإنتاح الأمر الذي أربك سير الحياة المعيشية لاسرته .

وكانت الأسرة المكلومه تعيش فى منزل سكني مكون من 3 طوابق فى الطابق الأرضي المكون من غرفة وصاله تحوي بضعه أساس متواضع فضلا عن حياه بسيطة أرادها أفراد الأسره كي يعيشون فى كنف بعض فى أجواء أمنه ومستقرة لولا الظروف الصحية التى أصابت الزوج "محمود العشري " صاحب 39 عام والذي كان يعمل خبازا طوال السنوات الماضية حتي أصابه المرض اللعين فدفعه للجلوس قعيدا داخل غرفة منزله وهو يبكي ليلا ونهارا حزنا على ظروفه المعيشية وأحوال أفراد أسرته التى تئن بسبب ضيق الحال " .

اتمني من ربنا يستجيب لدعائي ليلا ونهارا فى كل صلاة بحاول بطرف العين أتحرك لإرضاء رب العباد وحالتي الصحية بقت متدهوره جدا ولفيت على أطباء كتير متخصصين ومحدش قدر يساعدني وانا دخلي المعيشي لا يكفي حاجة أفراد أسرته الأربعه الأخرين وحسبنا الله ونعم الوكيل فى الشفاء بيده ".. بتلك الكلمات عبر الشاب "العشري" عن أزمته الحقيقية وهو يبكي ويرفع يده إلي السماء ويردد عبارات "يارب الشفاء من عندك وبأمرك" .

وأشار أن كافة الأطباء نصحوه بالعلاج خارج مصر كون حالته الصحية تستوجب رعايه علاجيه متقدمة بسبب هرمونات السمنه المفرطة وعدم القدرة على الحركة سيدفعه للدخول فى نوبات الإصابه المتكرره بالجلطات بأطراف جسده فضلا عن ارتفاع نسب الكوليسترول وهو ما قد يتسبب فى موته مفاجئا فى حال تعرضه لأزمة قلبيه أو هبوط حاد فى الدورة الدموية .

,وكانت "أيه " زوجة الشاب المكلوم ناشدت فى استغاثتها عبر "صدي البلد" إلي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية التدخل سعيا فى توفير العلاج له على نفقه الدولة وسفره للعلاج بالمراكز الطبية المتخصصه فى مجال جراحات السمنه المفرطه مشيرا بقولها " الدايت والأدويه والعلاج المزمن لم يؤت ثماره وحالته الصحيه بتسوء يوم عن يوم وفعلا مراحل حياته الصحيه أصبحت خطره وربنا يشفيه ويعافيه ويبارك حياته لنا دايما يارب" .

كما أكدت أنها أرسلت العديد من الفاكسات والاستغاثات الى مجلس الوزراء ووزارة الصحة سعيا فى نقل الام زوجها القعيد الغير قادر على الحركة أو الكسب مشيرة بقولها :" ياريت الحكومه تحقق حلمنا بانه يكون له وظيفه ميري بعد علاجه عشان حياتنا بقت صعبه جدا طوال الأشهر الماضيه فى ظل صعوبات المعيشة وغلاءها".