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أخبار العالم

حملة بايدن: تجميع 70 مليون دولار خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن جمعها وحلفائها 70 مليون دولار خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي هذا الأسبوع.

واستمر مؤتمر الديمقراطيين 4 أيام، واختتم يوم الخميس الماضي، وجمع 122 مليون مشاهدة على 15 منصة على الإنترنت، بالإضافة إلى 85.1 مليون متابع على التلفزيون، حسب قناة "روسيا اليوم".

وكانت الحملة قد أعلنت في وقت سابق جمعها 140 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، ما يعتبر أقل مما جمعته حملة ترامب وحلفاؤها الذين جمعوا 165 مليون دولار خلال الشهر ذاته.

وبلغت نفقات حملة ترامب على الدعاية أكثر من 300 مليون دولار، مقابل 294 مليون دولار لحملة بايدن.

يذكر أن مؤتمر الديمقراطيين رشح نائب الرئيس السابق جو بايدن والسناتور كامالا هاريس رسميا لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس على التوالي، ليخوضا الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل.
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