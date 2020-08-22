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أخبار البلد

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:05 ص
إنشاء محطة قطار بشتيل
إنشاء محطة قطار بشتيل
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حمادة خطاب
تخطط وزارة النقل لإنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستعمل على تخفيف الضغط على محطة رمسيس، حيث ستنتهي عندها قطارات الصعيد لتكون نهاية خطوط سكك حديد الصعيد.


وأكّد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، في تصريحات صحفية سابقة، أنَّه يتمّ إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة، وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحطة.


وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن المشروع العملاق بمنطقة بشتيل:


١_ يعد هذا المشروع العملاق من أكبر المشروعات التي تعمل وزارة النقل على تنفيذها في الوقت الحالي.

٢_ المشروع يشمل محطة سكة حديد الصعيد في بشتيل لتخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس.

٣_ ملحق بالمحطة ورش وهناجر للجرارات والعربات.

٤_ يشمل المشروع مولا تجاريا، وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحطة.

٥_  تبلغ تكلفته التقديرية 4,7 مليار جنيه.

٦_ يساهم مشروع محطة بشتيل  في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (مصر – الجيزة) على مستوى النقل والخدمات والصيانة.

٧_ تم اختيار هذا الموقع نظرا لكون بشتيل متواجدة في أول محافظة الجيزة كبوابة لصعيد مصر، كما أنها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي – الإسكندرية – المناشي).

٨_ تم الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع بشكل كامل.

٩_ سيتم طرح المشروع على المستثمرين خلال الفترة القادمة من خلال مناقصة عامة. 

١٠ _ من المقرر الانتهاء منها بالكامل خلال الـ5 سنوات قادمة.
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