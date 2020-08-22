AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت 22 أغسطس 2020

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ينشر “صدى البلد ” أسعار السمك اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغييرات.

سجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 18 إلى 20 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 16 إلى 17 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.


وبلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيها والفيليه بلطي 100 جنيه وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا. 

اقرأ أيضا:

وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 39 إلى 45 جنيهًا، وسجل سعر البوري 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.
 
وسجل المرجان رقم 2 نحو 28 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.

وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا والماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الأسماك اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الأسماك اليوم

كيلو البلطي يبدأ من 20 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 2 يوليو 2020

البلطي الأسواني بـ 37 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم

البلطي بـ23 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7-7-2020

أسعار الأسماك اليوم الخميس 16 يوليو 2020.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخ تركيا.. خبراء يشككون في مفاجأة أردوغان

متى صيام يوم عاشوراء 2020 ؟

فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تبهر جمهورها بأنوثتها

أكثر من 69800 حالة جديدة.. الهند تواجه زيادة قياسية يومية في إصابات كورونا

حدث ليلا.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع في جنوب غزة.. و«القمة 120» تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع قبل مباراة اليوم

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

AdvertisementS

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

حمدي المرغني يحتفل بافتتاح مطعم بيومي فؤاد

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

وسط تصفيق الجمهور.. مؤمن زكريا يبكي أثناء حضوره مسرحية علاء الدين.. فيديو

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة| الطب بـ 105 آلاف جنيه وعلوم التمريض 31 ألفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية