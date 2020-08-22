أسعار الأسماك اليوم السبت 22 أغسطس 2020

ينشر “صدى البلد ” أسعار السمك اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغييرات.
سجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 18 إلى 20 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 16 إلى 17 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.
وبلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيها والفيليه بلطي 100 جنيه وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.
سجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 18 إلى 20 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 16 إلى 17 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.
وبلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيها والفيليه بلطي 100 جنيه وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.
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