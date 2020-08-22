AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب طارق رسلان: قرار وقف إطلاق النار في ليبيا يوقف الاقتتال وينهي التدخل التركي

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:13 م
النائب طارق رسلان
النائب طارق رسلان
Advertisements
يوسف سامح
رحب اللواء طارق رسلان عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا أن هذا القرار يساهم بإيجابية في تحقيق وحدة وتماسك الشعبي الليبي ووقف الاقتتال على أراضيه والحفاظ على السيادة الوطنية الليبية الكاملة اضافة الى دعم الأمن القومي المصري والليبي وينهى التدخل الخارجى التركي فى الشأن الليبى.

وقال "رسلان" فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القرار يكفل الحفاظ على الثروات الطبيعية للشعب الليبى الشقيق واستغلال الثورات البترولية في ليبيا مطالبا بالطرد الفورى لجميع المليشيات المسلحة والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب من داخل الأراضى الليبية.

وأكد اللواء طارق رسلان أن هذا القرار يتماشى مع إعلان القاهرة ورؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة الليبية بالطرق السلمية ويحافظ على الأمن القومى المصرى والليبيي، مشيدا بدعم مصر للقرار ومساندته للشعب الليبي والقيادة الليبية في مواصلة خطواتها لحل الأزمة سلميا.

وأضاف أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الدولية والعربية والإقليمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان أول قائد على مستوى العالم يضع خارطة طريق لاستعادة الامن والاستقرار داخل الدولة الليبية مع الحفاظ الحقيقى على النفط الليبيى وثروات الشعب الليبى الشقيق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كل الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوة هامة.. السيسي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

استغلال البترول.. كمال عامر: 6 مكاسب وراء قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

عربية النواب ترحب بوقف إطلاق النار بليبيا.. وتؤكد: يكفل عودة السيادة الكاملة

صلاح حسب الله يرحب بقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا: يتماشى مع رؤية السيسى لحل الأزمة سلميا

نواب البرلمان يرحبون بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.. ويطالبون بـ طرد الميليشيات المسلحة.. ويدعون القوى السياسية للجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي يرضي جميع الأطراف

فرج عامر يرحب بقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا.. ويؤكد: انتصار تاريخى لمصر

ترشيحاتنا

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

قبل تسجيل رغبات المرحلة الأولى.. الكليات الجديدة في تنسيق 2020

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

حكم الغسل بماء مقروء عليه سورة البقرة

أشياء لا تعرفها عن سورة الفاتحة.. البحوث الإسلامية يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لن تصدق.. رئيس الهيئة: تحويل أتوبيس النقل العام للغاز الطبيعي يوفر 10 آلاف جنيه شهريا ..صور