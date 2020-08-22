النائب طارق رسلان: قرار وقف إطلاق النار في ليبيا يوقف الاقتتال وينهي التدخل التركي

رحب اللواء طارق رسلان عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا أن هذا القرار يساهم بإيجابية في تحقيق وحدة وتماسك الشعبي الليبي ووقف الاقتتال على أراضيه والحفاظ على السيادة الوطنية الليبية الكاملة اضافة الى دعم الأمن القومي المصري والليبي وينهى التدخل الخارجى التركي فى الشأن الليبى.





وقال "رسلان" فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القرار يكفل الحفاظ على الثروات الطبيعية للشعب الليبى الشقيق واستغلال الثورات البترولية في ليبيا مطالبا بالطرد الفورى لجميع المليشيات المسلحة والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب من داخل الأراضى الليبية.





وأكد اللواء طارق رسلان أن هذا القرار يتماشى مع إعلان القاهرة ورؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة الليبية بالطرق السلمية ويحافظ على الأمن القومى المصرى والليبيي، مشيدا بدعم مصر للقرار ومساندته للشعب الليبي والقيادة الليبية في مواصلة خطواتها لحل الأزمة سلميا.





وأضاف أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الدولية والعربية والإقليمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان أول قائد على مستوى العالم يضع خارطة طريق لاستعادة الامن والاستقرار داخل الدولة الليبية مع الحفاظ الحقيقى على النفط الليبيى وثروات الشعب الليبى الشقيق.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كل الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.