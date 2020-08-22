مدير تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للدورالثاني بالثانوية العامة

كد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن غرفة عمليات سير امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أى شكاوى من الطلاب بشأن أى معوقات فى امتحان اليوم في مادة اللغة العربية للدور الثاني للشهادة الثانوية .









وأضاف النيلي أنه تفقد محيط لجان إمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بمدينة مرسي مطروح في يومها الأول.









وتفقد لجنة مجمع أبي بكر الصديق الابتدائي لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية والأحذية البلاستيكية المعقمة على الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان وتوافر كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب.





وقدم وكيل الوزارة الشكر لمسئولي أمن مطروح للجهد المتميز والأداء المثمر وتنفيذ خطة محكمة لتأمين اللجان الامتحانية الخاصة بالدور الثاني مع انطلاقها اليوم.





كما أكد على جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال مراقبي اللجان الامتحانية مؤكدا لأعضائها ضرورة المتابعة المستمرة لضمان توافر كل سبل الإقامة الجيدة والإعاشة المتميزة إيمانًا بقيمة ومكانة المعلم المصري.



