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أخبار البلد

أب جاحد يعامل ابنته بـ وحشية| ونجدة الطفل: معندناش معلومة عنه

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:19 م
صبرى عثمان رئيس خط
صبرى عثمان رئيس خط نجدة الطفل
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أمل مجدى
تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو لأب قاس يقذف ابنته على الأريكة لتقع بعدها على الأرض. 


وأثار مقطع فيديو الأب القاسي غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل وانتشر بشكل سريع وهناك بعض المطالب بالوصول لهذا الأب ونجدة الطفل من يده وتدخل المجلس القومى للطفولة فى الأمر.


ورد صبرى عثمان رئيس خط نجدة الطفل فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لا توجد لديه معلومات عن الأمر ولا أى تفاصيل.


جدير بالذكر أنه فى الفترة الأخيرة حرص خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة على التدخل السريع لأى مقطع فيديو يتضمن إساءة للأطفال ويتم اتخاذ كل الاجراءات لحماية الأطفال من العنف.
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