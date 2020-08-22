أب جاحد يعامل ابنته بـ وحشية| ونجدة الطفل: معندناش معلومة عنه

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو لأب قاس يقذف ابنته على الأريكة لتقع بعدها على الأرض.









وأثار مقطع فيديو الأب القاسي غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل وانتشر بشكل سريع وهناك بعض المطالب بالوصول لهذا الأب ونجدة الطفل من يده وتدخل المجلس القومى للطفولة فى الأمر.









ورد صبرى عثمان رئيس خط نجدة الطفل فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لا توجد لديه معلومات عن الأمر ولا أى تفاصيل.







