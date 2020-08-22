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يهدد أمننا القومي ويرعى المرتزقة.. محمود محيي الدين: مصر لن تقبل بنظام سياسي على الحدود مع ليبيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:42 م
النائب محمود محيي
النائب محمود محيي الدين
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عبد الخالق صلاح
أكد النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه لا تفريط في استراتيجية الأمن القومي؛ موضحا أن هناك حُسن إدارة للملف الليبي من قبل الإدارة المصرية، تمت بتنسيق كامل على 3 محاور وهي السياسي والعسكري والاستخباراتي والأمني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى» ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»،  أن الموقف الأوروبي بشأن ليبيا كان متذبذباً، وضعت بعض الدول الأوروبية علاقتها بتركيا وحكومة الوفاق على محمل المساومة لتحقيق مصالحها وهو ما أضر بالقضية الليبية.

وأشاد النائب محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإدارة الجانب الأمريكي للملف الليبي؛ مؤكدا أن المرتزقة سيخرجون من ليبيا مؤكدا أنه لن يتم القبول بنظام سياسي على الحدود المصرية يهدد أمننا القومي ويرعى المرتزقة والميليشيات.

وأضاف النائب محمود محيي الدين، أن الجانب التركي يمثل جزءًا من الحل لأنه من يسيطر ويوجه حكومة الوفاق وأبرم معها العديد من الاتفاقات غير الشرعية؛ لافتا الي أن الاتفاقات بين تركيا والوفاق، لن يكون لها وزن سياسي مع النظام السياسي الذي يتم تخليقه في ليبيا ما لم تلتزم تركيا .
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