يهدد أمننا القومي ويرعى المرتزقة.. محمود محيي الدين: مصر لن تقبل بنظام سياسي على الحدود مع ليبيا

أكد النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه لا تفريط في استراتيجية الأمن القومي؛ موضحا أن هناك حُسن إدارة للملف الليبي من قبل الإدارة المصرية، تمت بتنسيق كامل على 3 محاور وهي السياسي والعسكري والاستخباراتي والأمني.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى» ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الموقف الأوروبي بشأن ليبيا كان متذبذباً، وضعت بعض الدول الأوروبية علاقتها بتركيا وحكومة الوفاق على محمل المساومة لتحقيق مصالحها وهو ما أضر بالقضية الليبية.





وأشاد النائب محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإدارة الجانب الأمريكي للملف الليبي؛ مؤكدا أن المرتزقة سيخرجون من ليبيا مؤكدا أنه لن يتم القبول بنظام سياسي على الحدود المصرية يهدد أمننا القومي ويرعى المرتزقة والميليشيات.



