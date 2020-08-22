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الطبيب المعالج لمريض السمنة يكشف الخطوات التحضيرية لبدء إجراء العملية الجراحية.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:15 م
المريض محمود سمير
المريض محمود سمير
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محمد حليم قنديل
كشف  الدكتور رامز سمير،  المشرف على حالة محمود سمير الذى وجه الرئيس السيسي بعلاجه من السمنة، عن تطورات حالته الصحية.

وقال سمير خلال مداخلة هاتفية مع لإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج " الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، إن المريض يبلغ من العمر 34 عامًا ويعاني من السمنة المفرطة، لافتا إلى أن وزنه تخطى 270 كيلوجراما وطوله 163 سم.

ونوه إلى أن معدل كتلة جسم محمود سمير 99%، وهو ما يعد رقمًا عاليًا جدًا في جراحات السمنة.

واشار إلى أن المريض حضر إلى مستشفى دار الشفاء بالعباسية في الواحدة من صباح اليوم بعد تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتابع أنه يتم مناظرة الحالة من قبل أطباء الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير والقلب والتخدير؛ للوقوف على الحالة الصحية، وذلك كتحضيرات طبية قبل إجراء الجراحة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير، والذى يعانى من السمنة المفرطة، ويقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على نفقة الدولة.
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