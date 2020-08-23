القضاء يغرم ترامب 44 ألف دولار في قضية ممثلة الأفلام الإباحية

أمر قاض بالمحكمة العليا في كاليفورنيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 44.100 دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة أيضًا باسم ستورمي دانيلز، لتعويض أتعاب محاميها في المعركة القانونية التي أحاطت باتفاقية عدم الإفشاء.





وبحسب "سي إن إن"، صدر أمر القاضي يوم الاثنين ولكن نشره محامو كليفورد على الإنترنت بالأمس فقط.





ووقعت دانيلز، التي تقول إنها كانت على علاقة بترامب من عام 2006 إلى عام 2007، اتفاقية عدم إفشاء من أجل عدم الإفصاح عن العلاقة، قيمتها 130 ألف دولار مع محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي مثل شركة صورية و "ديفيد دينيسون"، الذي تؤكد دانيلز أنه اسم مستعار لترامب.





بينما نفي ترامب وجود أي علاقة له مع دانيلز.





ورفعت دانيلز دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2018 سعيا لتحريرها من الاتفاق. ردًا على ذلك، وافق ترامب وفريقه القانوني خارج المحكمة على عدم مقاضاة أو تطبيق اتفاقية عدم الإفشاء. تم رفض الدعوى وقضت ادعاءات دانيلز بالنقاش، حيث أصبح الاتفاق غير قابل للتنفيذ.





وجاء قرار يوم الاثنين الماضي ردًا على طلبات ستورمي دانيلز في الحصول على تعويض بشأن تكاليف وأتعاب المحاماة المتعلقة بالقضية.





في قراره هذا الأسبوع ، حكم القاضي روبرت برودبيلت الثالث بحق دانيلز في الحصول على أتعاب قانونية، بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، على الرغم من رفض القضية. كما رفض برودبيلت حجة من جانب محامي ترامب بأن الرئيس غير مسؤول عن الرسوم لأنه لم يوقع على اتفاقية عدم الإفشاء.





في قراره ، كتب برودبيلت أنه بما أن ترامب سدد لكوهين مقابل مبلغ 130 ألف دولار إلى ستورمي دانيلز، وبما أن فريق ترامب القانوني قد جادل في وقت سابق بأن دعوى التشهير المرفوعة ضد الرئيس من قبل دانيلز يجب أن يتولاها محكم وفقًا لاتفاقية عدم الإفشاء، فإن الرئيس كان فعليًا طرفًا في الاتفاقية.



