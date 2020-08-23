AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القضاء يغرم ترامب 44 ألف دولار في قضية ممثلة الأفلام الإباحية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أمر قاض بالمحكمة العليا في كاليفورنيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 44.100 دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة أيضًا باسم ستورمي دانيلز، لتعويض أتعاب محاميها في المعركة القانونية التي أحاطت باتفاقية عدم الإفشاء.

وبحسب "سي إن إن"، صدر أمر القاضي يوم الاثنين ولكن نشره محامو كليفورد على الإنترنت بالأمس فقط.

ووقعت دانيلز، التي تقول إنها كانت على علاقة بترامب من عام 2006 إلى عام 2007، اتفاقية عدم إفشاء من أجل عدم الإفصاح عن العلاقة، قيمتها 130 ألف دولار مع محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي مثل شركة صورية و "ديفيد دينيسون"، الذي تؤكد دانيلز أنه اسم مستعار لترامب.

بينما نفي ترامب وجود أي علاقة له مع دانيلز.

ورفعت دانيلز دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2018 سعيا لتحريرها من الاتفاق. ردًا على ذلك، وافق ترامب وفريقه القانوني خارج المحكمة على عدم مقاضاة أو تطبيق اتفاقية عدم الإفشاء. تم رفض الدعوى وقضت ادعاءات دانيلز بالنقاش، حيث أصبح الاتفاق غير قابل للتنفيذ.

وجاء قرار يوم الاثنين الماضي ردًا على طلبات ستورمي دانيلز في الحصول على تعويض بشأن تكاليف وأتعاب المحاماة المتعلقة بالقضية.

في قراره هذا الأسبوع ، حكم القاضي روبرت برودبيلت الثالث بحق دانيلز في الحصول على أتعاب قانونية، بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، على الرغم من رفض القضية. كما رفض برودبيلت حجة من جانب محامي ترامب بأن الرئيس غير مسؤول عن الرسوم لأنه لم يوقع على اتفاقية عدم الإفشاء.

في قراره ، كتب برودبيلت أنه بما أن ترامب سدد لكوهين مقابل مبلغ 130 ألف دولار إلى ستورمي دانيلز، وبما أن فريق ترامب القانوني قد جادل في وقت سابق بأن دعوى التشهير المرفوعة ضد الرئيس من قبل دانيلز يجب أن يتولاها محكم وفقًا لاتفاقية عدم الإفشاء، فإن الرئيس كان فعليًا طرفًا في الاتفاقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كتاب الفضائح.. بولتون: ترامب طالب نظيره الصيني بمواصلة بناء معسكرات اعتقال لمسلمي الإيجور

خيال بحت.. ترامب يعلق مجددا على كتاب بولتون

القضاء الأمريكي يسمح لابنة شقيق ترامب بنشر كتاب مثير حوله

قاض أمريكي: محامي ترامب السابق يتعرض للانتقام بسبب كتاب

بسبب التنمر.. زوكربيرج يهدد موظفي فيسبوك بالطرد من العمل

إعلان وطني كبير.. دويتشه بنك يسلم السجلات المالية الخاصة بـ ترامب لـ المدعين العامين

ترشيحاتنا

احذفها فورا.. 23 تطبيقا تخترق حساباتك البنكية وتشترك في تطبيقات مدفوعة دون علم المستخدمين.. صور

هل النوم على البطن حرام؟

طبيب الزمالك يكشف حالة محمد عبد الشافى بعد خروجه مصابا أمام الأهلى

ميدو: الأهلي انضرب في لاعبيه الأجانب.. وتحية لمسئولي الزمالك

إسماعيل يوسف يوجه عتابا لـ مدحت شلبي بسبب تحامله على الزمالك خلال القمة 120

مأساة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو

مأساة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين