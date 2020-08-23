مصر تسجل أقل من 100 إصابة بـ كورونا والعراقيون يثورون ضد أتباع إيران.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على تدمير التحالف العربي لدعم الشرعية طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.





*تحالف الشرعية: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية





وبحسب "البيان"، صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .





وأضاف أن الحوثيين يستهدفون بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان.





كان التحالف أسقط أمس طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.





*ترامب يوافق على إعلان كل من بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث





وبحسب "البيان"، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، على إعلان كل من إقليم بورتوريكو وولاية كاليفورنيا مناطق كوارث.





وجاء في بيان للبيت الأبيض يوم السبت، أن "الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث وأمر بتقديم دعم فدرالي لجهود سلطات الولاية في المناطق المنكوبة".





ويتيح هذا القرار التمويل الفيدرالي للسلطات المحلية وبعض المنظمات غير الحكومية لتقوم بأعمال الإغاثة وإزالة آثار الإعصار في ولاية كاليفورنيا المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 14 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.





ويتيح إجراء الرئيس التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ليك، ونابا، وسان ماتيو، وسانتا كروز، وسولانو، وسونوما، ويولو.





ويمكن أن تشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.





*مصر تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا





وبحسب "البيان"، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.





وأوضح بيان، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و 5243 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





*الصحة الإماراتية: عمالة مساعدة تنقل عدوى «كورونا» إلى داخل المنزل





وبحسب "الإمارات اليوم"، أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن «عدم التزام بعض أفراد العمالة المساعدة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كان سببًا في نقل الإصابة من الخارج إلى داخل الأسر التي يعملون لديها».





ودعت الأسر إلى الحرص على تعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية من الفيروس لدى فئات العمالة المساعدة التي تعمل لديها، وتوفير سبل الحماية الشخصية لها عند خروجها من المنزل.





وكشفت الحوسني أن النسبة الأكبر من حالات الإصابة المسجلة كانت عند فئة الشباب بين عمر 20 و40 سنة، وذلك نتيجة تهاونهم واعتقادهم الخاطئ بأنهم لن يتأثروا بالإصابة مقارنة بالفئات الأخرى، لكن فعليًا هم يعدون عامل نقل للآخرين، سواء داخل أسرهم أو خارجها.





وأوضحت أن الدراسات تشير إلى وجود أشخاص يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم أعراض المرض، خصوصًا من فئة الأطفال والشباب، الذين يتمتعون بمناعة عالية، إلا أن ذلك لا يمنع تسببهم في نقل الإصابة لبقية الفئات المعرضة لمضاعفات المرض، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يكاد لا يخلو بيت من وجودهم. وبالتالي فإن الالتزام مطلوب من جميع الفئات العمرية.





*«الصحة العالمية» تنصح بارتداء الأطفال الكمامات من سن الـ 12





وبحسب "الإمارات اليوم"، ذكرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في وثيقة توجيهية لصناع القرارات، أنه بدءا من سن الـ12 يجب على الأطفال ارتداء الكمامات في أي مكان يتوجب على البالغين ارتداءها، مثل الأماكن المزدحمة، كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).





ولم تنصح المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة بشكل عام أن يرتدي الأطفال بين السادسة و11 عاما كمامات، لكن يجب التفكير بها في الأماكن ذات معدلات العدوى الكثيفة، أو في تجمعات بعينها مثل المدارس.





لكن الخبراء الدوليين الذين وضعوا مسودة التوجيهات، قالوا إن هناك مواقف «ستتعارض فيها (الكمامات) مع عملية التعلم، وسيكون لها أثر سلبي في الأنشطة المدرسية المهمة».





*انتفاضة شعبية ضد وكلاء إيران في العراق





وبحسب "الخليج"، احتدت الاحتجاجات في مدينة الناصرية جنوبي العراق، أمس السبت، ووصلت إلى مرحلة الغليان ضد الأحزاب العراقية الموالية لإيران، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة، إلى جانب احتجاجات أخرى عنيفة في مدينة البصرة.





وبلغت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، حد هدم مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات. وهدم المحتجون مقار ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق في ذي قار. وكان المحتجون في الناصرية، أحرقوا في وقت سابق مقار تابعة للأحزاب، كما هز انفجار ساحة الحبوبي، وسط المدينة، ما تسبب بإصابة 11 شخصًا.





وفي البصرة، أضرم المتظاهرون العراقيون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ. واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في هجمات نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام الماضية.





كذلك أحرق المتظاهرون الغاضبون صورًا لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي يتهمونه بالتحريض على قتل المتظاهرين.





وتوجه المتظاهرون إلى مكتب مجلس النواب في المحافظة وقاموا بإحراقه وإغلاقه، فيما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المحتجين وسط انتشار لقوات مكافحة الشغب.





ومساء الجمعة، استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية لتفريق مئات المتظاهرين الذين أحرقوا مقرات الأحزاب ومباني حكومية في البصرة والناصرية.





وتأتي الاحتجاجات على خلفية استمرار عمليات اغتيال النشطاء والنزاعات العشائرية في المحافظة وملاحقة المحتجين.



