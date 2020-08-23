طريق مضمون لتجنب موجة كورونا الثانية.. برلماني يدعو لاستمرار التباعد والإجراءات الاحترازية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن مصر حققت نجاحا في مواجهة فيروس كورونا منذ بدء تسجيل حالاته الأولى المصابة بالأقصر، ما جعلها تتخطى الموجة الأولى بأقل الخسائر، إلا أنه تسيطر على العالم حالة من القلق خوفًا من موجة ثانية لفيروس كورونا بدأت بالفعل في بعض الدول الأوروبية، لذا اتخذت مصر خطوات استباقية استعدادا لها.









وقال مشهور، فى بيان صحفي، اليوم الأحد، إن زيادة أعداد الإصابات النسبية بعد الانخفاض تعود إلى عدم حذر المواطنين، بالرغم من التحذيرات المستمرة من قبل وزارة الصحة المصرية حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تحسبا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد.











وأشاد النائب بوضع وزارة الصحة استراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي حددتها منظمة الصحة العالمية مع بداية فصل الشتاء، من خلال تخصيص مستشفيات للفرز، وتجري وزارة الصحة يوميا 4 آلاف مسحة يوميًا للكشف عن المصابين بالفيروس، وخصصت وزارة الصحة عددًا من المستشفيات للعزل تحسبًا للموجة الثانية من الفيروس، كما اطمأنت على توافر مخزون من الأدوات الوقائية للأطباء والمواطنين.