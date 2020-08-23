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أخبار العالم

الكويت: حظر الطيران مع 31 دولة يعطل عودة 800 معلم إلى البلاد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن أن حظر الطيران للقادمين من الدول الـ31، تسبب في تعطيل عودة 800 معلم إلى الكويت، رغم سريان إقامتهم في البلاد.

وقالت المصادر – في تصريح لجريدة (السياسة) الكويتية اليوم /الأحد/ – إن قرار عودة المعلمين الـ800، رهن موافقة السلطات الصحية الكويتية، على الرغم من أن بدء دوام المعلمين، سيكون في الأول من سبتمبر المقبل، في حين سيبدأ دوام الطلبة في الرابع من أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن إقامات 215 معلما آخرين قد انتهت أو شارفت على الانتهاء وهم خارج الكويت، لوجود غرامات ومخالفات مستحقة عليهم، موضحة أن اللجنة التنسيقية بين وزارتي التربية والداخلية الكويتيتين، تبحث في آلية لدفعها وكيفية تحصيلها، ومن ثم تجديد تلك الإقامات.

وأكدت المصادر إنهاء جميع معاملات الإقامة المنتهية للمعلمين في شهر يوليو الماضي، وأغسطس الجاري، وأنه يجري الاستعداد للعمل على إنهاء الإقامات التي شارفت على الانتهاء في سبتمبر وأكتوبر المقبلين داخل الكويت.

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