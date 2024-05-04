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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مهاجم البلدية يتصدر ومركز مفاجئ لزيزو.. ترتيب هدافي الدوري المصري

صدى البلد

قبل استئناف منافسات الجولة 21 من دوري Nile، يُظهر جدول ترتيب هدافي المسابقة الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، وهو يقترب من المتصدر حسام أشرف، مهاجم بلدية المحلة.

مابولولو سجل هدفًا لفريقه في المباراة الأخيرة ضد بلدية المحلة، ليصل إلى 10 أهداف، بفارق هدف واحد فقط عن حسام أشرف.

جدول ترتيب هدافي دوري Nile قبل استئناف المنافسات اليوم جاء كالتالي:

1- حسام أشرف (بلدية المحلة) - 11 هدفاً.
2- كريستوفاو مابولولو (الاتحاد السكندري) - 10 أهداف.
3- أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا) - 8 أهداف.
4- مصطفى زيكو (زد إف سي) - 8 أهداف.
5- أحمد مصطفى زيزو (الزمالك) - 6 أهداف.
6- محمد سالم (المقاولون العرب) - 7 أهداف.
7- كريم بامبو (البنك الأهلي) - 6 أهداف.
8- حسام حسن (سموحة) - 6 أهداف.
9- أحمد قندوسي (سيراميكا كليوباترا) - 6 أهداف.
10- ميدو جابر (المصري) - 6 أهداف.
11- فادي فريد (سموحة) - 5 أهداف.
12- إبراهيم عادل (بيراميدز) - 5 أهداف.
13- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) - 5 أهداف.
14- فخر الدين بن يوسف (المصري) - 5 أهداف.
15- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز) - 5 أهداف.

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