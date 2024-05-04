بارتفاعات جنيه ونصف.."صدى البلد" يرصد ارتفاعات أسعار المياه المعدنية لدى التجار.. فيديو

ارتفعت أسعار زجاجات المياه المعدنية لدى تجار التجزئة ، ويرصد " صدى البلد" أسعار الزجاجات بمختلف انواعها والتى يتم طرحها فى السوق المصرى ، حيث جاءت الارتفاعات ما بين جنيه حتى 1.5 جنيه فى الزجاجة



أسعار المياه المعدنية في مصر بعد الزيادة

سعر زجاجة المياه المعدنية نستله بيور

- سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية نستلة بيور، أصبح 3.5 جنيه بدلا من 2.75 جنيه.



- سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية نستلة بيور، أصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

سعر زجاجة المياه المعدنية البركة

- سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية البركة، أصبح 3.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.

- سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية البركة، أصبح 6 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

سعر زجاجة المياه المعدنية دساني

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية دساني، أصبح 3.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية دساني، أصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

سعر جالون المياه

سعر جالون المياه وزن 19 لترا من دساني، أصبح 56 جنيهًا بدلا من 45 جنيهًا.

سعر زجاجة المياه المعدنية أكوا دلتا

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية أكوا دلتا، أصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية أكوا دلتا، أصبح 5 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

سعر زجاجة المياه المعدنية أكوا فينا

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية أكوا فينا، أصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية أكوا فينا، أصبح 5 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

سعر زجاجة المياه المعدنية سيوة

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية سيوة، أصبح 3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية سيوة، أصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

سعر زجاجة المياه المعدنية فيرا

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية فيرا، أصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية فيرا، أصبح 5 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

زيادة أسعار المياه الغازية

يذكر أن قررت شركة بيبسي كولا مصر، رفع سعر منتجاتها جنيهًا واحدًا للعبوة، في شهر أكتوبر الماضي، ورفعت أسعار العبوات البلاستيكية الصغيرة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للعبوة، كما رفعت سعر الكرتونة 12 عبوة للمستهلك إلى 48 جينها.

وجاء ذلك القرار عقب الاطلاع على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 والمعدل بقرار رقم 330 لسنة 2017، وعلى القانون 67 لسنة 2016 الخاص بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقرار وزير المالية بإصدار لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة طبقا التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المياه الغازية.

وخلال جوله " صدى البلد" فى السوق لمعرفة تاثير تلك الزيادة على المستهلك اكد التجار ان هناك مقاطعة من قبل بعض المواطنين لشراء المياة المعدنية بسبب زيادة الأسعار .

واكد التجار ان هناك زيادة تتراوح ما بين جنيه الى 1 ونصف فى الزجاجة سواء الكبيرة او الصغيرة

وأشار إلى أن سعر زجاجة المياه الكبيرة سجلت 7 جنيه بدلا من 6 جنيه و الصغيرة بلغت 5 جنيه بدلا من 4 جنيهات.