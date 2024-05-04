عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بارتفاعات جنيه ونصف.."صدى البلد" يرصد ارتفاعات أسعار المياه المعدنية لدى التجار.. فيديو

صدى البلد

ارتفعت أسعار زجاجات المياه المعدنية لدى تجار التجزئة ، ويرصد " صدى البلد" أسعار الزجاجات بمختلف انواعها والتى يتم طرحها فى السوق المصرى ، حيث جاءت الارتفاعات ما بين جنيه حتى 1.5 جنيه فى الزجاجة


أسعار المياه المعدنية في مصر بعد الزيادة

سعر زجاجة المياه المعدنية نستله بيور

- سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية نستلة بيور، أصبح 3.5 جنيه بدلا من 2.75 جنيه.


- سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية نستلة بيور، أصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

 سعر زجاجة المياه المعدنية البركة

- سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية البركة، أصبح 3.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.

- سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية البركة، أصبح 6 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

سعر زجاجة المياه المعدنية دساني

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية دساني، أصبح 3.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية دساني، أصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

سعر جالون المياه

سعر جالون المياه وزن 19 لترا من دساني، أصبح 56 جنيهًا بدلا من 45 جنيهًا.

 

سعر زجاجة المياه المعدنية أكوا دلتا

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية أكوا دلتا، أصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية أكوا دلتا، أصبح 5 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

 سعر زجاجة المياه المعدنية أكوا فينا

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية أكوا فينا، أصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية أكوا فينا، أصبح 5 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

سعر زجاجة المياه المعدنية سيوة

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية سيوة، أصبح 3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية سيوة، أصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

 سعر زجاجة المياه المعدنية فيرا

سعر الزجاجة الصغيرة من المياه المعدنية فيرا، أصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه.

سعر الزجاجة الكبيرة من المياه المعدنية فيرا، أصبح 5 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

 زيادة أسعار المياه الغازية

يذكر أن قررت شركة بيبسي كولا مصر، رفع سعر منتجاتها جنيهًا واحدًا للعبوة، في شهر أكتوبر الماضي، ورفعت أسعار العبوات البلاستيكية الصغيرة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للعبوة، كما رفعت سعر الكرتونة 12 عبوة للمستهلك إلى 48 جينها.

وجاء ذلك القرار عقب الاطلاع على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 والمعدل بقرار رقم 330 لسنة 2017، وعلى القانون 67 لسنة 2016 الخاص بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقرار وزير المالية بإصدار لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة طبقا التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المياه الغازية.

وخلال جوله " صدى البلد" فى السوق لمعرفة تاثير تلك الزيادة على المستهلك اكد التجار ان هناك مقاطعة من قبل بعض المواطنين لشراء المياة المعدنية بسبب زيادة الأسعار .
واكد التجار ان هناك زيادة تتراوح ما بين جنيه الى 1 ونصف فى الزجاجة سواء الكبيرة او الصغيرة 
وأشار إلى أن سعر زجاجة المياه  الكبيرة سجلت 7 جنيه بدلا من 6 جنيه و الصغيرة بلغت 5 جنيه بدلا من 4 جنيهات.

 

 

البركة المياه المعدنية المياة زجاجة المياه زجاجات المياه المعدنية سعر الكرتونة سعر زجاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

كلمات كولر والراتب السنوي.. حتحوت يكشف سبب غضب الشناوي داخل الأهلي

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

ترشيحاتنا

المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

الرئيس السيسي يقدم التعازي لرئيس مجلس السيادة السوداني| تفاصيل

المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية

مهاجم البلدية يتصدر ومركز مفاجئ لزيزو.. ترتيب هدافي الدوري المصري

مجازر الاحتلال في يوم وليلة ترفع عدد ضحايا العدوان لما فوق 34650 شهيدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

فيديو

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ