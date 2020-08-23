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رياضة

من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي عقب الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وطالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إغلاق ملف مواجهة الزمالك التي جرت امس بإستاد القاهرة ضمن فعاليات المرحلة الـــ21 من منافسات مسابقة الدوري وأنتهت بالخسارة 1-3.

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق غلق الحديث عن مباراة القمة والتركيز في مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن فعاليات المرحلة الــ22 للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبات خفيفة تجنبًا للإرهاق .

ويبدأ الفريق الإستعداد للمباراة المقبلة التي يراها فايلر مهمة للغاية في مشوار خطوة جديدة لحسم لقب الدوري مبكرًا للتركيز والإستعداد لموقعة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

واستقرت لجنة التخطيط والجهاز الفني علي 4 قرارات خلال الفترة المقبلة أولها الحظر الإعلامي علي الفريق بهدف إعادة الإستقرار والثاني منح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جرعات من الثقة بهدف محاولة العودة للتركيز ولم شمل اللاعبين والثالث هو عودة الخماسي المعار نهاية الموسم وليد ازارو وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدي والرابع هو بدء التفاوض مع صفقات جديدة تكون لديها خبرات دولية .
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