من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي عقب الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.





وطالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إغلاق ملف مواجهة الزمالك التي جرت امس بإستاد القاهرة ضمن فعاليات المرحلة الـــ21 من منافسات مسابقة الدوري وأنتهت بالخسارة 1-3.





وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق غلق الحديث عن مباراة القمة والتركيز في مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن فعاليات المرحلة الــ22 للدوري.





ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبات خفيفة تجنبًا للإرهاق .





ويبدأ الفريق الإستعداد للمباراة المقبلة التي يراها فايلر مهمة للغاية في مشوار خطوة جديدة لحسم لقب الدوري مبكرًا للتركيز والإستعداد لموقعة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.



