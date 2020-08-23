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رياضة

عزمى مجاهد: الأهلي مجاش فى القمة وإصابة "شيفو" من التحام طبيعي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:35 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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يسري غازي
علق عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة على مباراة القمة رقم ١٢٠ بين الأهلي والزمالك.

وكان فريق الزمالك تغلب على نظيره النادى الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الأهلي مجاش امبارح فى مباراة القمة والزمالك نجح بفكر كارتيرون الداهية فى اقتناص الفوز والثلاث نقاط.

وأضاف: "حكم مباراة القمة الكرواتي كانت قراراته سليمة ولا توجد ركلة جزاء لصالح النادى الأهلي فى الاحتكاك الذى حدث بين محمود علاء ووليد سليمان لافتا إلى أن الحكم تابع الكرة عبر تقنية الفيديو ال var".

وعن إصابة محمد عبد الشافي قال:" شيفو نجم كبير ونتمنى له السلامة وأرى أن ما حدث التحام عادى مع وليد سليمان داخل منطقة الجزاء".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لا يتحمل تكاليف علاج محمد عبد الشافي وإجراء عملية جراحية له، لافتا إلى أن نادى الزمالك هو  المنوط به ذلك باعتبار أن الإصابة كانت فى مباراة محلية وليست دولية مع منتخب مصر الوطني.
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