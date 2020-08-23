بعد كارثة الزمالك .. حقيقة تراجع الأهلي عن تمديد عقد مروان محسن

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لم يطلب أي شيء يخص مروان محسن من لجنة التخطيط للكرة.





وقالت المصادر إن مروان محسن مهاجم مجتهد ولكنه يعاني من ضغوط نفسية صعبة وقويّة، وليس هناك تفكير في إلغاء تفعيل تعاقده الجديد.





وسيطرت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي عقب الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وطالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إغلاق ملف مواجهة الزمالك التي أقيمت أمس باستاد القاهرة ضمن فعاليات المرحلة الـــ21 من منافسات مسابقة الدوري وأنتهت بالخسارة 1-3.



