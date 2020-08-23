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برلمان

مش هتوصل القاهرة.. بيان عاجل من البرلمان بسبب قرار وزير النقل عن قطارات الصعيد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:25 م
قطارات الصعيد
قطارات الصعيد
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن تقدمه ببيان عاجل، غدا، الإثنين، لتعطيل قرار وزير النقل بشأن منع وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة.

وقال النائب محمد الغول، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن تصريحات وزير النقل بشأن عدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة مصر، يخالف المادة التاسعة من الدستور المصري، والتي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار يحمل نوع من التمييز السلبي ضد أهالي الصعيد، مطالبا الحكومة بوقف القرار.

وأشار نائب قنا إلى أن القرار يخالف توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصعيد، الذي قدم الكثير لمصر.

كان وزير النقل، كامل الوزير، قد أكد ضرورة تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس، وذلك بنقل قطارات الصعيد إلى منطقة الجيزة، وهو ما يتم الآن بإنشاء المحطة ببشتيل، وهي منطقة مخدومة بـ4 طرق (السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو) مضيفا أن بها مولًا تجاريًا كبيرًا وورشًا ومناطق استثمارية وروعي في تصميمها الشكل الفرعوني.

وأشار إلى أنَّ قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى، وأكد أنه يتمّ إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة، وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
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