مش هتوصل القاهرة.. بيان عاجل من البرلمان بسبب قرار وزير النقل عن قطارات الصعيد

أعلن النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن تقدمه ببيان عاجل، غدا، الإثنين، لتعطيل قرار وزير النقل بشأن منع وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة.





وقال النائب محمد الغول، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن تصريحات وزير النقل بشأن عدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة مصر، يخالف المادة التاسعة من الدستور المصري، والتي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".





وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار يحمل نوع من التمييز السلبي ضد أهالي الصعيد، مطالبا الحكومة بوقف القرار.





وأشار نائب قنا إلى أن القرار يخالف توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصعيد، الذي قدم الكثير لمصر.