تشريح جثة سيدة أصابتها طلقة في "عزال" عروس بكرداسة





وكشفت التحقيقات ان المجني عليها تدعى آية. م ٢٠ سنة متزوجة وكانت من ضمن المعازيم في" عزال عروس" لاحدى معارفها بقرية كفر حكيم الا انه واثناء الاحتفال فوجئ المحيطون بها بسقوطها علي الارض غارقة في دمائها بينما سقطت سيدة اخرى وطفل في ذات اللحظة ليتبين ان عيار خرطوش خرج من سلاح احد المحتفلين اسفر عن اصابتهم.













تم نقل المجنى عليهم الي المستشفي الا ان الاولى لفظت انفاسها الاخيرة متأثرة باصابتها حيث اسفرت مناظرة النيابة للجثة عن وجود اصابات رشية في انحاء متفرقة من الجسد. وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثتها وتحديد اسباب الوفاة كما طلبت استدعاء السيدة المصابة لسماع اقوالها والاستعلام عن حالة الطفل المصاب.













وأسفرت التحقيقات عن ان المتهم "عامل" كان احد المعازيم في الاحتفال واخرج سلاحه وأطلق منه عدة اعيرة نارية ابتهاجا بالمناسبة ومجاملة للعروسين، ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ للمجني عليها والاصابة الخطأ لآخرين وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث .













تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمصرع سيدة وإصابة أخرى وطفل اثناء الاحتفال بنقل اثاث لشقة عروس، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين من الفحص والتحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر انه اثناء نقل عزال عروس بكرداسة اخرج احد المعازيم بندقية خرطوش اطلق منها عدة اعيرة نارية اصابت احداها سيدة فأردتها قتيلة في الحال اثر اصابتها برش خرطوش.













وأضافت التحريات أن رش الخرطوش أصاب سيدة اخرى وطفلا باصابات سطحية، تمكنت قوة أمنية ترأسها المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة من ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.













تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



