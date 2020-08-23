AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين في تهمة الاتجار بالبشر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:05 م
صدى البلد
Advertisements
رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جماعة إجرامية منظمة تتكون من 5 متهمين؛ لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في المرج لجلسة 23 سبتمبر  المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين بالقضية، أنهم بدائرة قسم المرج وحال كون المتهم الأول طفلًا جاوز 15 سنة ميلادية كاملة قد ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص أحياء وهم المجني عليهما "أدهم محمد وايمن سيد"، والطفل ابراهيم محمد؛ حال كونهم جماعة إجرامية منظمة يقوم علي إدارتها متهم مجهول، بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال أوضاعهم المادية وحاجتهم للمال قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال أعضائهم البشرية وترتب علي ذلك إصابة المجني عليه ادهم محمد بعاهة مستديمة يستحيل بورها والمتمثلة في استئصال كليته اليسري وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أدلة الثبوت بالقضية للمجني عليهم حيث شهد ادهم محمد قهوجي والذي شهد بأنه كان يمر بضائقة مالية شديدة وتعرف علي المتهم الأول والذي أقنعه ببيع كليته مقابل مبلغ مالي مستغلًا سوء حالته المادية واصطحبه لإحدى الشقق السكنية بالمرج والمدارة بمعرفة الجماعة الإجرامية المنظمة والتي كان يتواجد بها المتهم الخامس القائم علي رعايته ومكث بها فترة من الزمن كان يتم اصطحابه لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل حتي اجرائه عملية استئصال كليته اليسري .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 5 متهمين لارتكابهم جريمة الاتجار في البشر بالمرج

تأجيل محاكمة 8 متهمين لاتجارهم بالبشر بمنشأة ناصر

22 أغسطس.. محاكمة عصابة بولاق الدكرور للتسول بالأطفال

تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر ببولاق الدكرور

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بالاتجار بالبشر فى المرج

اليوم.. محاكمة 8 متهمين لاتجارهم بالبشر في منشأة ناصر

ترشيحاتنا

بائع شاي بدرجة ماجستير بالسعودية والسلطات تكشف مفاجأة بشأنه

المسماري: ميليشيات السراج تجهز لمهاجمة الجيش الليبي في سرت والجفرة ..فيديو

الفريق اللي كسبك ده خسر أمام متذيل الدوري.. نبيل الحلفاوى يعلق على فوز الزمالك

أخبار الفن| نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الزمالك.. وفاة عم محمد محسن.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

الوجوم على الوجوه.. كواليس الأحداث في غرفة ملابس الأهلي بعد الخسارة من الزمالك

أفضل طريقة لخفض الضغط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية محمد عبد الشافي.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة

هوت شورت.. هنا شيحة بإطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

بنظارة شمس جذابة.. أصالة تبرز جمالها فى إطلالة شبابية.. شاهد