تأجيل محاكمة 5 متهمين في تهمة الاتجار بالبشر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جماعة إجرامية منظمة تتكون من 5 متهمين؛ لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في المرج لجلسة 23 سبتمبر المقبل.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين بالقضية، أنهم بدائرة قسم المرج وحال كون المتهم الأول طفلًا جاوز 15 سنة ميلادية كاملة قد ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص أحياء وهم المجني عليهما "أدهم محمد وايمن سيد"، والطفل ابراهيم محمد؛ حال كونهم جماعة إجرامية منظمة يقوم علي إدارتها متهم مجهول، بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال أوضاعهم المادية وحاجتهم للمال قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال أعضائهم البشرية وترتب علي ذلك إصابة المجني عليه ادهم محمد بعاهة مستديمة يستحيل بورها والمتمثلة في استئصال كليته اليسري وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





وكشفت أدلة الثبوت بالقضية للمجني عليهم حيث شهد ادهم محمد قهوجي والذي شهد بأنه كان يمر بضائقة مالية شديدة وتعرف علي المتهم الأول والذي أقنعه ببيع كليته مقابل مبلغ مالي مستغلًا سوء حالته المادية واصطحبه لإحدى الشقق السكنية بالمرج والمدارة بمعرفة الجماعة الإجرامية المنظمة والتي كان يتواجد بها المتهم الخامس القائم علي رعايته ومكث بها فترة من الزمن كان يتم اصطحابه لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل حتي اجرائه عملية استئصال كليته اليسري .



