تعادل الإسماعيلي وحرس الحدود 1 - 1 في الشوط الأول ..فيديو

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريقي حرس الحدود والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تقام على ملعب استاد الماكس.





تقدم حرس الحدود بالهدف الأول عن طريق مصطفى جمال في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء.





حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح حرس الحدود بعد عرقلة لمحمد عبد اللطيف جريندو داخل منطقة الجزاء من المدافع محمد مجدي.





وتعادل للإسماعيلي عماد حمدي في الدقيقة 42 عن طريق، انطلاقة من أحمد أيمن على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عماد حمدي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.