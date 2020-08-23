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أخبار العالم

إعلام ليبي: فرقاطتان و3 سفن حربية تركية تتجه نحو سرت

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:15 م
إعلام ليبي: فرقاطتين
إعلام ليبي: فرقاطتين و3 سفن حربية تركية تتجه نحو سرت
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قسم الخارجي
أكدت قناة "ليبيا 24" نقلا عن شهود عيان بمنطقة الهيشة الجديدة شرق مصراتة، تحرك فرقاطتين و3 سفن حربية تركية باتجاه مدينة سرت.

كان ذلك بعد تأكيد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، رصد فرقاطتين و3 سفن كورفيت تركية تتخذ وضعا هجوميا وتتقدم نحو سرت.

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وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى استمرار نقل المعدات لاستهداف الجيش الوطني في سرت، مشددًا على وجود تحركات مشبوهة لميليشيات ومرتزقة تركيا وحكومة الوفاق منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح "المسماري"، أن مبادرة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بوقف إطلاق النار "للتسويق الإعلامي فقط". 

وأضاف في مؤتمر صحفي أن مبادرة السراج تأتى ذرا للرماد في العيون وللتضليل، مؤكدا أنها "كتبت في عاصمة أخرى".

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