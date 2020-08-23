سفن تركية تقترب من سرت واستعداد كامل للدفاع عن المدينة.. والجيش الليبي: مبادرة السراج تضليل للرأي العام

- الجيش الليبي: مبادرة السراج للتضليل الإعلامي

- المسماري: رصد سفن تركية تقترب من مدينة سرت

- المسماري: الجيش مستعد للدفاع عن سرت





بعد أيام من إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار في كافة أراضي البلاد والدعوة إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.





كشف الجيش الوطني الليبي نية فايز السراج رئيس الحكومة، كاشفا عن تحركات خبيثة للمرتزقة والميليشيات الموالية لتركيا.





في مؤتمر صحفي من بنغازي، كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن رصد سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.





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وأوضح "المسماري"، أن هناك حشدا عسكريا ونقل معدات من قبل ميليشيات الوفاق وتركيا للهجوم على الجيش الليبي في مدينة سرت.





واعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي مبادرة السراج "للتسويق الإعلامي" مؤكدا أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة الوفاق التي وقعت وقف إطلاق النار.





وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن مبادرة السراج تأتى ذرا للرماد في العيون وللتضليل، مؤكدا أنها "كتبت في عاصمة أخرى".





ورغم ذلك، شدد المسؤول الليبي على أن الجيش الوطنية في حالة جاهزية تامة للتصدي لأي هجوم. موضحا أن حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم.





وتكشف تصريحات المسماري عن نية ميلشييات الوفاق الموالية لتركيا الخبيثة للهجوم على سرت، وحقية إعلان وقف إطلاق النار الذي قد يمنح الأمل في استئناف المفاوضات السياسية.





وفي وقت سابق، رفض الجيش الليبي مقتر تدعمه راف غربية والبعثة الأممية لدى ليبيا، بتحويل مدينة سرت إلى منطقة "منزوعة السلاح".





والجمعة، أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية. وذكرت في بيان أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".



